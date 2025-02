A hollywoodi férfibálvány, aki újsághirdetésben kért elnézést az alakításáért - 100 éves lenne Paul Newman

A nagy balhé megmutatta, hogy gengszterfilmekben is otthon érezte magát

6. Különleges Oscar-rekordokat tart

Azon kevés színész közé tartozik, akit öt különböző évtizedben is jelöltek a díjra. Rajta kívül ezt csak Michael Caine, Laurence Olivier, Katherine Hepburn, Meryl Streep és Jack Nicholson mondhatja el magáról. Ő az egyetlen, aki olyan karakter eljátszásáért kapott Oscart, akit már egy korábbi filmben is megformált (A svindlerben, majd A pénz színében).

7. Egy sportfilm volt a kedvence

Hiába szerepelt mozitörténeti klasszikusok egész sorában, a saját filmjei közül a Jégtörők volt a kedvence. Ebben az 1977-es sportfilmben egy olyan veterán hokijátékost alakított, aki egy kisvárosi csapat élére állva ment meg egy közösséget.

8. Eladományozta a vállalkozásai nyereségét

Pedig nem kis összegekről van szó: a Newman alapította cégek főleg élelmiszeripari termékekkel foglalkoztak, a híres salátaöntetei például egy időben több pénzt hoztak, mint a filmjei. Több száz millió dollárnyi nyereség minden centjét jótékony célokra adományozta.

Paul Newman halála előtt több műfajban is igyekezett kipróbálni magát, a sportfilmeket különösen szerette

9. A volán mögött is profi volt

A gyors kocsik és az autóversenyzés voltak a hobbijai, saját csapatot is alapított, és a híres Le Mans-i 24 órás versenyen 1979-ben második helyezést ért el a volán mögött ülve. Épp ezért is sikeredett különösen szépre a mozitól való búcsúja is: élete utolsó szerepét a Verdák című animációs moziban, egy veterán versenyautó hangjaként alakította.

10. A dohányzás vitte el

2007-ben jelentette be a végleges visszavonulását, és ekkor más súlyos betegséggel küzdött. Egész életében erős dohányosként a tüdőrák vitte el 2008. szeptember 26-án, 83 éves korában.