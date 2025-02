Pixar – 45 éves lett a cég, amely megreformálta a filmezést

A Pixar Animation Studios mostanra egyet jelent a minőségi animációs filmekkel, amelyek minden alkalommal elvarázsolják a nézőket. Az Emeryville-i székhelyű cég viszont kezdetben olyan számítógépek fejlesztésével foglalkozott, amelyek lehetővé tették a speciális animációk és 3D hatású videó effektekkel való filmes munkát.

George és Marcia Lucas válása indította be a Pixar fejlődését (Fotó: GettyImages)

Mi köze Steve Jobsnak a Pixarhoz?

A Pixar történetének kezdete 1979. február 3-ra datálható, ekkor jött létre ugyanis a Lucasfilm keretein belül a The Graphics Group, amely a Pixar elődje volt. A cég fő irányaként ekkor a számítógép fejlesztés és a prezentációs animációk állt. Minden folyt a maga medrében, mígnem George Lucas és Marcia Lucas válása be nem következett. A legendás filmrendező és a szintén kivételesen tehetséges vágó 1983. június 13-án váltak el, ám a pár egymástól való elköszönése nem sikeredett túl jól. Pláne nem a Star Wars atyja számára. Lucas ugyanis kénytelen volt megszabadulni néhány érdekeltségétől, így a cég alapítói, Ed Catmull és Alvy Ray Smith kivásárolták volna a The Graphics Group-ot George Lucas karmai közül.

A Pixar atyjai: Steve Jobs, Ed Catmull és John Lassiter (Fotó: Getty Images)

Catmul és Smith épp fejvesztve keresték a befektetőjüket, mígnem rátaláltak egy igencsak érdeklődő fiatalemberre, egy bizonyos Steve Jobs-ra. Jobs épp csalódott saját cégében, az Apple-ben és új kihívásokat keresett, így lett többségi tulajdonos a The Graphics Groupban a maga 70%-os tulajdoni részével. Steve Jobs mindössze 5 millió dollárt adott a cégért, amire az igencsak kényes szituációban lévő George Lucas azonnal igent mondott. 1986 januárjában pedig újult erővel, új néven mutatkozott be a Pixar Image Computer.

Steve Jobs javasolta, hogy a cég feküdjön rá az animációkra (Fotó: Getty Images)

A kis hableány indított el mindent

Steve Jobs és csapata 125 ezer dollárért árulták a jövőbe mutató technológiákkal felszerelt gépet, amely a ’80-as évek közepi Amerika több szakágában – így az egészségügy, a meteorológia, a geológia és a reklámipar – is óriási fellendülést hozott. A Pixar ekkor határozta el, hogy piacra lépnek egy olcsóbb, szélesebb körben használható számítógéppel, „mindössze” 30 ezer dolláros áron, ám a siker elmaradt. Ezt követően – Steve Jobs javaslatára – elkezdték erősíteni az animációs és művészeti vonalat a Pixar-on belül, így készült el a Luxo Jr. címet viselő rövidfilm is, amelyet még Oscar-díjra is jelöltek. Ugyan a Luxo Jr. – amely egy Luxo lámpát keltett életre – nem nyerte el az aranyszobrot, az animációs film sikerét követően Steve Jobs elhatározta, hogy minden évben készítenek egy kisfilmet, még akkor is, ha veszteséggel jár. Most pedig lehet tippelni, hogy a Pixar intrójában miért ugrabugrál az a bizonyos lámpa… A Luxo Jr. sikerét követően érkezett a Disney, akik animációs fázisok automatizálását rendelték meg a Pixartól, akik a kérésnek eleget téve előállította a CAPS nevű programot, amellyel már az 1988-ban megjelent A kis hableány című animációs film egyes jelenetei is készültek.