Robert De Niro menti meg az USA-t, vagy épp tőle kell megmenteni?

Robert De Niro ugyan vállalt már szerepet streaming-sorozatban, de a Disney+ felületén található Semmi (Nada) című argentin drámasorozat közel nem volt akkora formátumú, mint a Netflixen február 20-án debütált Nulladik nap (Zero Day), amely minden bizonnyal hosszú heteken át fogja vezetni a streaming platform legnézettebb sorozatainak listáját.

Robert De Niro a rabló vagy a pandúr valójában? (Fotó: AP/YouTube)

Robert De Niro a jó szándékú rossz elnök?

A hatrészes minisorozat középpontjában George Mullen (Robert De Niro) egykori elnök áll, aki ugyan jó ideje nyugdíjas éveit tölti, ám egy, az amerikai államot ért kibertámadás következtében az éppen regnáló POTUS (President of the United States) és szakmai stábja felkéri Mullent, hogy álljon a Zero Day alakulat élére és segítsen megfékezni a káosz terjedését, illetve visszaállítani az Amerikai Egyesült Államok megszokott rendjét. A kibertámadás nulladik napján a terroristák ugyanis egy teljes percre megbénítják a teljes lakosság technikai eszközeit, amely következtében 3402-en életüket is veszítik, ráadásul Amerika minden polgárának telefonját ugyanaz az üzenet áll:

Ez újra meg fog történni.

Robert De Niro ezúttal amerikai exelnökként brillíroz (Fotó: AP/YouTube)

A Nulladik nap már elérhető a Netflix kínálatában

Az amúgy sem kicsi káoszt tovább bonyolítja, hogy a kiberterroristák bármilyen rendszerbe képesek bejutni és ezt a jó tulajdonságukat az épp a rájuk vadászó exelnökre is kiterjesztik. Olyan dolgokat fednek fel George Mullen múltjából, amelyek pillanatok alatt belőle csinálnak közellenséget. A vérfagyasztóan valóságosnak tűnő történetben Eric Newman és alkotótársai: Noah Oppenheim, Michael Schmidt, Elie Attie, De Johnson és Roberto Patino letaglózóan és húsba markolóan mutatja be a társadalmunkra leselkedő technológiai fenyegetéseket, amelyek a háttérben megköttetett politikai egyességekkel úgy fonódnak össze, hogy akarva-akaratlanul megfogalmazódik a kérdés mindannyiunkban: ki a valódi ellenség?

Február 20-án debütált a Netflixen a Nulladik nap (Fotó: AP/YouTube)

A Netflix hatrészes minisorozatának rendezője Lesli Linka Glatter, aki már nem először nyúl megosztó témákhoz. Erről tanúskodik például a Vietnam War Story II, Az árja faj, vagy éppen Az alku. A politikai thrillerben DeNiro mellett olyan színészek tűnnek fel továbbá, mint Angela Bassett, aki az elnököt, Evelyn Michellt játssza, valamint Jesse Plemons, aki Roger Carlsont, Mullet jobb kezét és Lizzy Caplan, aki Muller lányát alakítja.