SAG 2025 red carpet: A 87 éves Jane Fonda lepipált mindenkit, Jamie Lee Curtis Szörnyellának öltözött

Ritka, amikor egy közel 90 éves sztár uralja a vörös szőnyeget. A SAG 2025 red carpet bevonulásán egyértelműen minden szem a 87 éves Jane Fonda-ra szegeződött. A kétszeres Oscar-díjas díva a SAG-életmű díjat vehette át, ám nem csak ezért, hanem hihetetlen alakja és csodálatos ruhája miatt is minden fotós őt kattintotta az estén. A sztár annak ellenére is megjelent az eseményen, hogy egy ideje nyirokrákkal küzd, ám a betegségétől függetlenül továbbra is aktív, tavaly 2023-ban és 2024-ben is forgatott a legenda.

SAG 2025 red carpet: A 87 éves Jane Fonda vitte a divatpálmát is Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP/film

SAG 2025 red carpet legjobbjai

Összességében elmondható, hogy a sztárok a komolyabb díjátadókon, mint a BAFTA vagy a Golden Globe nem a polgárpukkasztásra, sokkal inkább a finom eleganciára helyezik a hangsúlyt. Idén meglepő módon az érettebb korosztály hódít: a 62 éves Demi Moore az utóbbi hónapok alatt, amíg A szer című testhorrorját promótálta egyszerűen nem tudott hibázni, ha az outfitjéről volt szó, ugyanez igaz a The Last Showgirlért jelölt, ismét smink nélkül megjelenő Pamela Andersonra. A 66 éves Jamie Lee Curtis szintén az említett filmért volt jelölt, ám ő kicsit Szörnyellásabbra vette a figurát, megosztva ezzel a közönségét.