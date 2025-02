Az Oscar-díjas sztár lábai miatt akarták ledobni az atombombát

Kevesen tudják, de kis híján egy szexi tánc vezetett a harmadik világháborúhoz és egy atomtámadáshoz. A történet elég szürreálisnak hangzik, pedig Shirley MacLaine legendás kán-kán tánca nagyon nem úgy sült el, ahogy eredetileg tervezték. Hollywood továbbra is számos titkot rejteget, legyen szó titkos atomkísérletben elhunyt színészekről vagy veréstől elvetélt világsztárról, az Álomgyár mocskos titkokat őriz.

A nyugati világ romlottsága: Shirley MacLaine és a lábai Fotó: Getty Images

Shirley MacLaine és Hruscsov

1959-et írunk és javában dúl a hidegháború. Amerika és a Szovjetunió vezetői a nagy piros gomb felett tenyerelnek, vagyis ki, mikor dobja le a másik országára az atombombát. A feszültség világszerte érezhető, pedig még alig ocsúdtak fel az emberek a II. világháború szörnyűségeiből. Sztálin után Hruscsov lett a szovjet főtitkár, aki továbbra is igen feszült viszonyban volt a világháború után még inkább megerősödő USA-val. A szovjet politikus 1959-ben azonban úgy döntött, az USA-ba utazik és Hollywoodba is ellátogat. A helyi politikusok és filmesek egy filmpremierrel is kedveskedni akartak Hruscsovnak, így elhívták a Shirley MacLaine főszereplésével készült Kán-Kán című film forgatására. Gondolták egy zenés, szórakoztató filmből nagy galiba nem lehet, MacLaine pedig szívélyesen köszöntötte a politikust, dacára annak, hogy világ életébe pacifista nézeteket vallott a buddhizmusban és a lélekvándorlásban hívő színésznő.

A Kán-kán hatalmas siker volt világszerte Fotó: Getty Images

Hol a nadrág?

A dolog egész jól haladt, ám az ominózus kán-kán jelenetnél Hruscsov hiányolta a nadrágot a színésznőkről.

Dekadens burzsoá pornógráfia

– mondta a filmről Hruscsov, aki személyes sértésnek vette, hogy ennek a filmnek a forgatására hívták el.

A szovjet politikus a nyugat romlottságának tartotta, hogy egy színésznő milliók előtt emelgeti a lábát egy bugyiban, sőt a politikus másnap a lapokban se rejtette véka alá a véleményét, amit később maga MacLaine árult el egy interjúban.

Hruscsov annyit mondott: az emberség arca sokkal szebb, mint a hátsófele

– utalt Hruscsov arra, hogy nem közös érdekekre kéne fókuszálni az olcsó és pornógráf szórakoztatás helyett.