Újabb halott gyilkos tér vissza a Sikoly 7-ben

Lassan naponta döbbenünk meg a készülő slasher horror szereplőgárdáján. Alig pár napja jelentették be, hogy visszatér a Sikoly 7-ben az első rész gyilkosa, Stu, a Scooby-Doo élőszereplős verziójából ismert Matthew Lillard, máris újabb váratlan, régi ismerős nevét dobták be a producerek. A Sikoly 3 gyilkosa, Roman is visszatér a legújabb mészárlásban, aki a történet szerint Sidney eltitkolt féltestvére. Az 52 éves Scott Foley szerepének nagyságáról még nem tudni, de egyre jobban úgy tűnik, hogy egy halott Szelllempofa találkozóra számíthatnak a rajongók, ugyanis a harmadik rész végén Sidney megölte a pszichopata testvérét.

Halott Szellempofáktól nyüzsög a Sikoly 7 Fotó: Northfoto

Sikoly 7: Egyre nagyobb a káosz vagy valami zseniális készül?

A film forgatása eleve egy évet csúszott, miután kiderült a Sikoly 5-6 főszerplőjét, Melissa Barrerát kirúgták a produkcióból Palesztin-szimpatizáns megnyilvánulása miatt. Ami ennél is rosszabb hír volt, hogy Jenna Ortega bejelentette, a Wednesday második évadának forgatási munkálatai miatt nem szerepel a hetedik részben. A rajongók már itt kikészültek, ám akkor jött a bombahír: Neve Campbell visszatér Sidney szerepében. A színésznő a hatodik részből kimaradt, mivel a producerek nem voltak hajlandók megfelelő gázsit biztosítani neki, így csak a Gale-t alakító Courtney Cox-t láthattuk. A nagyszájú riporter életének (majdnem) csúfos véget ért a hatodik részben, de mint picit később kiderült, Cox is újra felveszi a harcot Szellempofával.

Scott Foley Sidney pszichopata bátyjaként irtotta a szereplőket, most szellemként térhet vissza? Fotó: Getty Images

Számos teória látott napvilágot az új film kapcsán, miután az ötödik és hatodik részben az első rész másik gyilkosa, Stu, Sidney pasijának és anyjának a gyilkosa szellemként tért vissza. Sokak szerint a kaszabolós slasher horrorba több természetfeletti elemet csempész bele a sorozat írója, Kevin Williamson, aki első alkalommal a rendezést is magára vállalta. Egyre valószínűbbnek tűnik, miután újabb két Szellempofa, vagyis Lillard és Foley is csatlakozott a forgatáshoz.

Scott Foley a Sikoly 3 óta leginkább sorozatokban szerepelt, a hazai közönség a Botrány című szériából ismerheti, amiben a Kis tüzek mindenütt főszereplője, Kerry Washington mellett volt látható Jack szerepében. A Sikoly 7 bemutatója a tervek szerint 2026. február 27-én várható, a SkyShowtime kínálatában az eredeti trilógia és a legfrissebb hatodik rész is elérhető.