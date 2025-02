Ez a fiatal színésznő rabolhatta el Tom Cruise szívét

Amellett, hogy Tom Cruise még mindig az egyik legkomolyabb húzónév a filmvilág fellegvárában, és minden évben előáll egy-egy újabb kasszasikerrel, időről időre magánélete miatt is címlapra kerül. Három házassága is zátonyra futott: először Mimi Rogers mellett találta meg ideiglenesen a boldogságot, majd a nem is olyan rég még erotikus thrillerben főszerepet vállaló Nicole Kidmant vette feleségül, harmadik házasságát pedig Katie Holmesszal kötötte, akivel 13 éve váltak el egymástól. A gyerekeivel híresen rossz viszonyt ápoló színészt nem mellesleg rendre összeboronálják több, nála évtizedekkel fiatalabb hölggyel. Ilyen volt például az orosz modell, Jelszina Harjova vagy a 25 éves énekesnő, Victoria Canal, akiket egyaránt szóba hoztak Cruise-zal, ám hamar kiderült, a feltételezések alaptalanok. A legfrissebb hírek szerint az akciósztárnak azonban van egy új kiszemeltje, aki nem más, mint a korábbi Bond-lány, Ben Affleck egykori barátnője, Ana de Armas.

Tom Cruise Ana de Armas (a képen) személyében találhatta meg a boldogságot

Tom Cruise oldalán tűnhet fel hamarosan Ana de Armas

A két színész múlt héten, február 13-án találkozott egy londoni étteremben, ahol közösen vacsoráztak, majd ezt követően képek is készültek róluk, amint taxijukra várnak. A várakozási idejük alatt pedig kedélyesen elbeszélgettek az arra járó, szerencsés rajongókkal, akikkel képeket is készítettek. Ugyan nagy eséllyel sokan örülnének, ha Hollywood újabb sztárpárral gyarapodna, a People magazin értesülései szerint szó sincs romantikus érzelmekről, a világhírű színészek ráadásul nem is kettesben tartották találkájukat. A lap informátorai úgy értesültek, hogy Tom Cruise és kolléganője ügynökeik társaságában vitatták meg, hogyan lehetne az akciósztárokat egy projektbe terelni. Az ötlet nem teljesen légből kapott, hiszen a jelenleg Magyarországon forgató Keanu Reeves örökébe lépő Ana de Armas a John Wick spin-offjaként készülő Balerina forgatása során is maga vállalta a merészebbnél merészebb akciójeleneteket. Ez pedig közös vonás múlt heti „randipartnerével”, Tom Cruise-zal, aki szintén arról híres, hogy szereti megtagadni a kaszkadőrök segítségét.