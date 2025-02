A nap kérdése: mit keresett Tom Hanks nadrág nélkül a Mona Lisa előtt?

Tom Hanksnek nem volt ideje visszamenni az öltözőbe, hogy másik ruhát vegyen fel a következő jelenet forgatásához. Én eközben arról számoltam be neki, hogy miről is fog szólni a soron következő néhány képsor, ő pedig épp nadrágot cserélt a Mona Lisa előtt. Azt mondtam, »Várjunk csak egy percet. Ez egy olyan pillanat, amire emlékeznünk kell… Voltunk már víz alatt egy sellővel, megtapasztaltuk a súlytalanságot az Apolló 13-mal, és most itt állsz nadrág nélkül a Mona Lisánál.«”