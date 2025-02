Tremors: egy klasszikus szörnyfilm, amin nevetve lehet félni

Egy nevadai sivatagi kisváros csoportnyi lakójának hatalmas méretű, gilisztaszerű ragadozókkal, vérre szomjazó homokférgekkel kell szembeszállniuk –röviden így foglalható össze a Ron Underwood által rendezett, S.S. Wilson és Brent Maddock forgatókönyvéből, valamint Kevin Bacon, Fred Ward és Finn Carter főszereplésével készült Tremors – Ahová lépek, szörny terem című, 1990-ben bemutatott amerikai horror-vígjáték sztorija.

Tremors (Kevin Bacon)

Fotó: UIP Duna Film

A cselekmény tulajdonképpen rémesen egyszerű, a sikerét igazából annak köszönhette, hogy Underwood és a forgatókönyvírók kiválóan ötvözték a humort a rettegéssel (épp úgy, ahogy azt például a Szörnyecskék is tette 1984-ben), a történet kisebb-nagyobb fordulatai ötletesek, miközben a főbb karakterek érdekesek és szerethetők – s bár a 11 millió dollárból készült film "csupán" 16 millió dolláros bevételre tett szert a bemutatás évében, népszerűsége nőttön nőtt.

Több folytatást és tévésorozatot is kapott a Tremors

Olyannyira szerették a nézők a filmet, hogy 1996-ban már folytatást is kapott Tremors 2. – Ahová lépek, ismét szörny terem címmel (Kevin Bacon ebben már nem, de Fred Ward még szerepet vállalt), amely bár direkt videóforgalmazásban került bemutatásra, de az amerikai kritikusok és a nézők is kedvelték, így 2001-ben, 2004-ben, 2015-ben, 2018-ban és 2020-ban is készült hozzá folytatás.

Tehát a Tremors-franchise összesen 7 játékfilmet, valamint egy 13 részes tévésorozatot (2003) számlál (és még 4 videójátékot is). És ebből a szempontból a fegyvermániás Burt Gummert alakító Michael Gross lett az 1990-es klasszikus legnagyobb nyertese, mert egyedül ő szerepelt mind a 7 filmben és a sorozatban, sőt, a hetedik filmben már főszereplővé lépett elő.

Igaz, a folytatások minősége messze alulmarad az 1990-es első részhez képest. Az első Tremors-mozi nagy erénye ugyanis az volt, hogy miközben a humor és a horror elemeit váltogatta, szellemében az 1950-es évek B-kategóriás inváziós szörnyfilmjeit is megidézte, amivel a nézők mellett a kritikusok zömét is megnyerte magának (a Rotten Tomatoes véleményaggregátor oldalon ma is 88 százalékon áll).