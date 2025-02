Talán nem túlzás azt állítani, hogy a Sony Pókember-univerzumában Venom az egyetlen jól sikerült franchise – igaz, lett volna még hová fejlődni. Tom Hardy neve viszont alapból garancia volt a sikerre, ahogy az elmúlt Venom-mozik is ezt hivatottak alátámasztani. A népszerű színész által megformált Eddie Brock és imádni való (?) szimbiótájának története nemcsak rengeteg akciót és megannyi röhögőgörccsel-teli pillanatot adott a nézőknek, de a Venom filmzenéje is igencsak figyelemre méltó. A Sony tavaly hivatalosan is búcsút intett a Venom-filmjeinek, amikor bemutatták a Venom: The Last Dance című filmet, amely óriási siker volt a mozikaszáknál, hiszen világszerte pontosan 479 millió dollárt hozott, ami magyar forintban nem kevesebb, mint 184 milliárd 237 millió 217 ezer forint. Február 25-én pedig Jordan és Pippen Last Dance-e után most egy újabb páros érkezik a Netflixre, hogy eljárják az utolsó táncot.

Február végén ismét megnézhetjük a Venom: The Last Dance című filmet, ezúttal a Netflixen (Fotó: Northfoto)

Február 25-n érkezik a Netflixre a Venom: The Last Dance

A Vérontó (Venom: Let There Be Carnage) és Venom összecsapását követően csöppenhetünk vissza Eddie Brock és társa életébe. Miközben szökésben vannak, hiszen gyakorlatilag az egész világ üldözi őket, a páros elérkezettnek látja az időt az utolsó menetre. A harmadik Venom Tom Hardy mellett olyan sztárokat vonultat fel, mint a Rex Stricklandet játszó Chiwetel Ejiofor, vagy Patrick Mulligan szerepében brillírozó Stephen Graham, vagy épp Reid Scott, aki Dr. Dan Lewis-t játszotta.

Tom Hardy ismét hatalmasat ment Eddie Brock-ként (Fotó: Northfoto)

A Venom: The Last Dance rendezője ezúttal is Kelly Marcel volt, aki a második részét is delegálta az anti-Pókember sorozatnak. Tom Hardy ezúttal is lenyűgözően testesítette meg Eddie Brockot, nemcsak a rajongók, de a kritikusok is az egekig magasztalták a színészt, pont annyira, mint ahogy tették ezt a Venom 3 látványával és vizuális effektjeivel. Ennek ellenére a film nem nyerte el mindenki tetszését. A Rotten Tomatoes például mindössze 40%-ra értékelte a filmet és az IMDb-felhasználók is (csak) hat csillagot adtak rá. Ezért is nagyszerű a Venom: The Last Dance Netflix-re való érkezése, hiszen most már tényleg az egész világ dönthet a különös páros sorsáról.