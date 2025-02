15 éves a filmtörténelem egyik legcsavarosabb lezárása

A tökéletes trükk, Psycho, Harcosok klubja vagy a Hatodik érzék. Csak néhány példa a máig emlegetett filmtörténelmi finálék közül, és erre a listára nyugodt szívvel véshetjük fel még Martin Scorsese és Leonardo DiCaprio negyedik közös alkotását, a Viharsziget című thrillert. A Dennis Lehane 2003-as, azonos címet viselő regénye alapján készült film műfajának egyik legkiemelkedőbb képviselője, hiszen első pillanatától az utolsóig szorosan megragadja a néző figyelmét a már-már fojtogató légkörével, hogy aztán kíméletlenül szétcincálja a lelkünket, de mi mégis rögtön repetázni akarunk belőle. Mindehhez olyan képi világ és színészi munka társul, melyekről csakis szuperlatívuszokban lehet beszélni. Az alulértékelt közkinccsé váló műremek megjelenésének 15. évfordulója alkalmából listába szedtünk néhány érdekességet és kulisszatitkot, melyeket talán még a legnagyobb rajongói sem tudtak a moziról.

A Viharsziget szereposztása díjnyertes színészeket vonultat fel

(Fotó: Paramount Pictures / Entertainment Pictures/© 2010 by Paramount Pictures)

A Viharsziget kulisszatitkai:

Megkevert betűk

A film eredeti, angol nyelvű címe Shutter Island, mely a „truth and lies”, azaz „igazság és hazugságok” kifejezések anagrammája.

Rajongói levél

Az egyik legfontosabb mellékszerepet betöltő Mark Ruffalo úgy kapta meg a munkát Martin Scorsesétől, hogy rajongói levelet írt a legendás rendezőnek, melyben a színész kifejtette, mennyire csodálja a direktor munkáját. A Hulkot több képregény-adaptációban is megtestesítő Ruffalo ezzel a lépéssel Marveles kollégái elől happolta el a szerepet, ugyanis vele együttesen Robert Downey Jr. (Vasember) és Josh Brolin (Thanos) is versenyben volt a szerepért.

A film hangulata és története magával rántja és nem engedi a nézőt

(Fotó: Paramount Pictures / Entertainment Pictures/© 2010 by Paramount Pictures)

Neves direktorok álltak érte sorba

A mozit nem is Scorsese jegyezte volna. Kezdetekben a stúdió a Hetediket és a Harcosok klubját is rendező David Finchert nézte ki, de szóba került A tengeralattjáró és a Trója direktora, Wolfgang Petersen is. Fincher verziójában egyébként a Nacsa Olivérre egyesek szerint hasonlító Leonardo DiCaprio helyett egy másik A-listás sztár, Brad Pitt lett volna a főszereplő.

Mozizás Scorsese úrral

Ahhoz, hogy a stáb és a szereplőgárda nagyjából megértse, milyen hangulatot is szeretne Martin Scorsese teremteni a Viharsziget számára, két igazi klasszikust vetített le nekik, hogy abból merítsenek ihletet. Az egyik az 1947-es Kísért a múlt, míg a másik Alfred Hitchcock Szédülése volt.