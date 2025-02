Wes Anderson legújabb filmje sztárparádéval érkezik

Ahogy megszoktuk, kétévente érkezik a legújabb szürreális mese a Henry Sugar csodálatos története című Netflix filmért Oscar-díjjal jutalmazott direktortól. Wes Anderson filmjeinek látványa összetéveszthetetlen, bohókás képi világát és szürreális szereplőit egy elnagyolt, de közben nagyon emberi történetbe helyezi a direktor. A nagy sikerű Asteroid City után Anderson legújabb filmje, a The Phoenician Scheme már az utómunkálatoknál tart, és mostanra premierdátumot is kapott.

Wes Anderson megint fél Hollywoodot meghívta az új filmjébe (Fotó: AFP)

Wes Anderson filmjében fél Hollywood szerepet kapott

A The Phoenician Scheme sztorija Európa leggazdagabb emberének babaházszerű világáról, vállalkozásáról és családi életéről szól. A filmnek nem elképzelhetetlen, hogy magyar vonatkozása is lehet, ugyanis az Oscar-díjas Benicio del Toro által alakított főhős neve Zsa-zsa Korda, ami egyértelműen a néhai Gábor Zsa Zsára és a legendás rendezőre, Korda Sándorra utal. A lányát Mia Threapleton alakítja, mellettük pedig fél Hollywood alakítja a kisebb szerepeket. Feltűnik az alkotásban Michael Cera, a kétszeres Oscar-díjas Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, a hamarosan dinók elől futkosó Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Rupert Friend, Hope Davis, és a jelenleg Guy Ritchie legújabb filmjét forgató Benedict Cumberbatch is.

Az első fotó a The Phoenician Scheme című filmből (Fotó: YouTube)

A The Phoenician Scheme az USA-ban május utolsó hetében debütál limitált moziszámmal, majd június 6-tól országszerte játsszák a mozik az új Wes Anderson-filmet. Magyar bemutatóról nincs hír, de az utóbbi években nagyjából egyidőben érkeztek a direktor filmjei, így a nagy eséllyel júniusban mi is láthatjuk a legújabb remekelését.

Scarlett Johansson is visszatér Anderson fura világába (Fotó: AFP / Collection ChristopheL via AFP)

Addig is lemaradt volna az Asteroid City című filmjéről, a Disney+ kínálatában elérheti a Tom Hanks, Scarlett Johansson és Steve Carell főszereplésével készült vígjátékot.