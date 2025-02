45 éves Hollywood furabogara, Zooey Deschanel

A Majdnem híres, a Mi a manó?, az 500 nap nyár és az Új csaj sztárja 45. születésnapját ünnepli. De vajon tudta Hollywood furabogaráról, Zooey Deschanelről a következő érdekességeket?

45 éves lett Zooey Deschanel Fotó: AFP

Amit biztos nem tudott Zooey Deschanelről!

Francia ősöktől és egy könyvről kapta a nevét

A Deschanel vezetéknév francia származásra utal: apai ágon főként oda vezetnek a színésznő családfájának tagjai. A sztár emellett angol, német, ír, holland és svájci felmenőkkel is rendelkezik, de anyai oldalról is vannak francia ősei. A Zooey keresztnevet egy irodalmi mű, J. D. Salinger: Franny és Zooey című könyve nyomán adták neki a szülei.

Filmes családba született

1980. január 17-én Los Angelesben jött világra. Az édesanyja Mary Jo Deschanel (korábban Weir) színésznő, aki többek között a közelmúltban elhunyt David Lynch, Twin Peaks című sorozatából lehet ismerős. Az édesapja a világhírű operatőr Caleb Deschanel, aki olyan neves filmeket fényképezett, mint A passió, A hazafi, vagy Az oroszlánkirály. Zooey Deschanel húga is a szakmában maradt: Emily Deschanelt legtöbben a Dr. Csont női főszereplőjeként ismerik.

Zooey számára a világhírnevet a Majdnem híres hozta meg Fotó: Photo12 via AFP

A gimis diáktársával váltak híressé

Az első jelentős filmszerepét a 2000-es Majdnem híresben kapta, amiben a főszereplő nővérét játszotta. Ez a film hozta meg Kate Hudson számára is a világhírnevet és egy Oscar-jelölést, Érdekesség, hogy korábban Zooey és Kate együtt jártak a Crossroads nevű magán középiskolába, ahol még Jake Gyllenhaal is a baráti körükhöz tartozott.

Összetörte a barátja szívét

A karrierje egyik legikonikusabb szerepét az 500 nap nyár című filmben játszotta, ami újszerűen mutatta be a 21. századi párkapcsolati zűröket, és nem mellesleg összetörte Joseph Gordon-Levitt szívét is. Ők ketten a magánéletben szintén közel állnak egymáshoz, de egészen másképp, mint a filmben: szoros barátságot ápolnak.

Zooey és Joseph Gordon-Levitt párosa feledhetetlen az 500 nap nyár című filmben Fotó: Photo12 via AFP

Énekesnőként is sikeres

A filmjeiben is többször megcsillantotta már az énekesi képességeit, legemlékezetesebb módon a Mi a manó? című Will Ferrell nevével fémjelzett karácsonyi komédiában. Zooey 2006 óta tagja a She&Him zenei duónak is, az utóbbi közel húsz évben több albumot is megjelentettek már. Az éneklés mellett a zongorán, ütőhangszereken és ukulelén is kiválóan játszik.