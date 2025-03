Perelhet a Prérifarkas: Bemutatják az évek óta elfeledett Bolondos Dallamok filmet

Megmenekülhet a Coyote vs. Acme című félanimációs film. A félig élőszereplős Bolondos Dallamok történet 2023 óta várja dobozban, hogy bemutassák, ám ahogy korábban kiderült, a Warner Bros. inkább elsüllyesztette a filmet, ahogy ez korábban a 100 millió dolláros költségvetésű Batgirl filmmel is tették, ami jelen állás szerint sosem kerül forgalmazásba. Ha Batgirl nem is, de a Kengyelfutó gyalogkakukkot állandóan üldöző Prérifarkas úgy tűnik, 2026-ban látható lesz.

Az új Bolondos Dallamok filmben a Prérifarkas megelégelte, hogy nem tudja elkapni a Kengyelfutó gyalogkakukkot (Fotó: Warner Bros/CBS)

Bolondos Dallamok: Bukás helyett adóvisszaigénylés

A Coyote vs. Acme forgatása még 2022-ben zajlott a hírek szerint 70 millió dolláros költségvetésből. A stúdió azonban 2023-ban a kész filmet elkaszálta, ugyanis komolyan tartottak attól, hogy az alkotás megbukik, dacára annak, hogy az alapötlete jópofa. A sztori szerint a Prérifarkas megelégelte, hogy sose tudja elkapni a Kengyelfutó gyalogkakukkot az ACME üllői, dinamitjai és egyéb eszközei segítségével, ugyanis ezek rendszerint mindig alatta robbannak fel, vagy az ő fejére esnek. A szerencsétlen bundás ezért ügyvédet fogad, hogy beperelje az eszközöket gyártó ACME céget.

Nagy baj van az ACME termékekkel, a Prérifarkas perelni fog (Fotó: Warner Bros/CBS)

A Warner végül a kész filmet látva úgy döntött, jobb lesz nem bemutatni a filmet, veszteségként leírni és felvenni érte a 30 millió dollárnyi adójóvárírást, ahogy ezt korábban a Batgirl esetében is tették. A Deadline információ szerint azonban most a stúdió 50 millió dollár körül adhatta el a Ketchup Entertainment a filmet, így innentől ők intézik a forgalmazását. A stúdió az ígéretek szerint bemutatja az új Bolondos Dallamok filmet, amiben Will Forte és a tavalyi Oscar-díjátadón emlékezeteset meztelenkedő, és a hazánkban forgató John Cena játsszák a főszerepeket.

A stúdió a tervek szerint valamikor 2026-ban mutatná be a filmet, remélve hogy az évek óta tartó várakozás meghozza az első kiugró sikerüket, ugyanis korábban csak olyan független filmeket forgalmaztak, mint a MAX kínálatában is látható Emlékeink Jessica Chastain főszereplésével illetve a Michael Keaton és Mila Kunis nevével fémjelezett Goodrich.

Hivatalos előzetes híján addig is itt egy rajongó előzetes a Prérifarkas legjobb pillanataiból.