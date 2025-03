Bosszúállók: megőrülnek a rajongók, elképesztő sztárparádéval érkezik az új epizód

Hét évvel azt követően, hogy a Bosszúállók: Végjáték lezárt egy történelmi korszakot, a Marvel jövőre megnyit egy új fejezetet a grandiózus igazságosztó csapat történetében. Az Ítéletnap alcímre keresztelt új Bosszúállók filmről eddig azt lehetett tudni, hogy a stúdió sikerkovács rendezőpárosa, a Netflixen ellenben nemrég elhasaló Russo testvérek fogják dirigálni. Emellett az is kiderült már korábban, hogy a Marvel a közönségkedvencnek számító, aranytojást tojó tyúkjából, Robert Downey Jr-ból ezúttal rosszfiút kovácsol. A további szereplők kilétét eddig homály fedte, azonban tegnap egy maratoni hosszúságú élő adás keretein belül, névvel ellátott, üres székekkel felfedték, kiket láthatunk majd 2026-ban a vásznon.

A Bosszúállók: Ítéletnap forgatása megkezdődött, és 2026-ban kerül majd bemutatásra a szuperprodukció

(Fotó: YouTube/Marvel)

Ütős szereplőgárdával suhint oda az új Bosszúállók

Az öt és fél órásra elnyújtott élő adásban összesen 27 szereplő nevéről rántották le a leplet, melyek között vannak olyanok, akiknek a Marvel-moziverzumos debütálására még várni kell, de akadnak évtizedek óta nem látott visszatérők is:

Chris Hemsworth (Thor)

(Thor) Anthony Mackie (Amerika Kapitány)

(Amerika Kapitány) Sebastian Stan (Tél Katonája)

(Tél Katonája) Vanessa Kirby (Láthatatlan Lány)

(Láthatatlan Lány) Letitia Wright (Fekete Párduc)

(Fekete Párduc) Paul Rudd (Hangya)

(Hangya) Wyatt Russell (USA-ügynök)

(USA-ügynök) Tenoch Huerta (Namor)

(Namor) Ebon Moss-Bachrach (Lény)

(Lény) Simu Liu (Shang-Chi)

(Shang-Chi) Florence Pugh (Fekete Özvegy)

(Fekete Özvegy) Kelsey Grammer (Bestia)

(Bestia) Lewis Pullman (Őrszem)

(Őrszem) Danny Ramirez (Sólyom)

(Sólyom) Joseph Quinn (Fáklya)

(Fáklya) David Harbour (Vörös Őr)

(Vörös Őr) Winston Duke (M'Baku)

(M'Baku) Hannah John-Kamen (Szellem)

(Szellem) Tom Hiddleston (Loki)

(Loki) Sir Patrick Stewart (X professzor)

(X professzor) Sir Ian McKellen (Magneto)

(Magneto) Alan Cumming (Árnyék)

(Árnyék) Rebecca Romijn (Mystique)

(Mystique) James Marsden (Küklopsz)

(Küklopsz) Channing Tatum (Gambit)

(Gambit) Pedro Pascal (Mr. Fantastic)

(Mr. Fantastic) Robert Downey Jr. (Doctor Doom)

Ahogy az a felsorolásból kiderül, a korábbi Bosszúállók mozik után ismét feltűnik Chris Hemsworth és Paul Rudd, illetve az új Amerika Kapitány (Anthony Mackie) is színre lép 2026-ban az idei bukástörténetét követően. A Bosszúállók: Ítéletnapban továbbá láthatjuk még az idén nyáron megjelenő A Fantasztikus 4-es: Első lépések sztárjait, úgymint Vanessa Kirby vagy Joseph Quinn, de az igazi szenzáció csak azután következik, ahogy lejjebb haladunk a listán. Ugyanis megint felölti jellegzetes fekete hacukáját a 2000-es évek X-Men-bagázsának egy része, például Michael Marsden vagy Alan Cumming is, de ami igazán megörvendeztette a rajongókat, az Sir Ian McKellen és Sir Patrick Stewart nevének felbukkanása. A sort természetesen az új filmek fő gonoszát, Doctor Doomot, avagy Fátum Doktort alakító egykori Vasember, Robert Downey Jr. zárta, aki személyesen is jelen volt a tegnapi élő közvetítésen.