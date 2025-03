Bradley Cooper is Mundruczó Kornélt akarja

Alig hogy megkezdődtek a Place to be című film munkálatai, máris újabb szenzációs projektbe kezdhet Mundruczó Kornél az imdb.com szerint. A rendező ráadásul az 50 éves szupersztár, Bradley Cooper társaságában forgathat a jövőben. A rendező és a színész a Másnaposok sztárjának szerelemprojektjét, az Elefántembert készítheti el, amiben Jack Huston lehet Mundruczó rendezőtársa az imdb.com szerint. A 42 éves színész a legendás rendező-színész John Huston unokája, akit a magyar közönség leginkább a Kínai negyed című Roman Polanski krimiből ismerhet.

Bradley Cooper hamarosan Mundruczó Kornéllal dolgozhat a hírek szerint Fotó: AFP

A Joseph Merrick munkacímen készülő film az Elefántemberként elhíresült férfi életét mutatja be, akinek egy különleges genetikai rendellenesség miatt az egész teste eltorzult. A történetéből 1980-ban a néhai David Lynch készített egy szürreális vízióra hasonlító filmet John Hurt főszereplésével. Coopernek azonban régóta szerelemprojektje Joseph Merrick története, 2015-ben a Broadway-en és később a londoni West Enden is eljátszotta a szerepet. Cooper régóta fontolgatja már a filmet, de eddig nem érkezett hivatalos megerősítés, eddig. Annyi biztos, hogy Mundruczó és Huston rendezik együtt és hogy tárgyalások folynak Cooperrel arról, hogy játssza el a főszerepet, de ezt még nem erősítették meg.

Mundruczó Kornél Hollywood egyik legfelkapottabb rendezője lett Fotó: AFP

Amíg az előkészületek zajlanak, a magyar rendező addig sem unatkozik; utómunkálatok alatt van az At the sea című film az éjszakai szukáskodó Amy Adams főszereplésével, illetve ahogy fentebb is írtuk, jelenleg is forgatja a Place to be című road movie-t, az Ördögűző 93 éves Oscar-díjas legendája, Ellen Burstyn és Taika Waititi főszereplésével. A drámában szerepet vállalt még Pamela Anderson, Edgar Ramírez és Lena Waithe is.