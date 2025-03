70 éves lett Bruce Willis: 7 alakítás, amit mindenképp látni kell a születésnapos sztártól

Ötven felett is szuper szerepei voltak Willisnek

Fotó: AFP/Angela Weiss

Jimmy Tudeski - Bérgyilkos a szomszédom (2000)

A 70. születésnapját ünneplő sztárnak a komédiázáshoz is megvan az érzéke, noha sokáig ezt csak akcióvígjátékokban (Az utolsó cserkész, Hudson Hawk), vagy szinkronhangként (Nicsak, ki beszél!) mutathatta meg. Épp ezért is imádjuk a Bérgyilkos a szomszédomat, ami egy további emlékezetes szerepet is eredményezett számára, a film, lényegesen rosszabb második részen kívül is. A forgatáson ugyanis fogadást kötöttek a másik főszereplő Matthew Perryvel, hogy ha a film első helyen nyit a bevételi listákon, Willis elmegy vendégszerepelni a Jóbarátokba. Így is történt!

David Dunn - A sebezhetetlen (2000)

Még sehol sem volt a képregényfilmek dömpingje és népszerűsége, amikor Bruce Willis már szuperhősként uralta a filmvásznat. Persze nem ő lenne, ha ez nem egy hétköznapi szuperhős szerepében történt volna, aki egy vonatszerencsétlenség egyedüli túlélőjeként döbben rá a különleges képességeire. Hogy aztán ebben meddig jut el, azt a majd két évtizeddel későbbi Üvegben tekinthettük meg.

Az első szuperhősök közt volt Willis, 2019-ben az Üvegben vitte tovább híres szerepét

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Walt Disney Pictures/Universal

Hartigan - Sin City - A bűn városa (2005)

Listánk utolsó helyezettje egy 20 évvel ezelőtti film, pedig a súlyos beteg Willis csupán 3 éve vonult vissza végleg a színészkedéstől. A karrierjének legutolsó szakaszában már valóban sorjáztak a csapnivaló filmek, de azért a 2010-es évek elején még bőven belefért egy igényesebb film, mint a Looper, a Holdfény királyság, vagy a RED. A képregény noir-hangulatú Sin City azonban meglátásunk szerint mindegyiknél jobb film.