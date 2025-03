8 és fél tény a ma 85 éves Chuck Norrisról

4. Miután visszatért a háborúból Hollywoodban karatét oktatott színészeknek és celebritásoknak. Olyan nevek mondhatták magukat Norris-tanítványoknak mint például Elvis Presley felesége, Priscilla Presley, vagy az amerikai televíziózás legendájának számító Bob Barker. A legkiemelkedőbb tanonca A nagy szökés és a Le Mans – A 24 órás verseny sztárja, Steve McQueen volt, aki elsőként ösztönözte arra a pofonosztó Chuck Norrist, hogy színészkedjen.

Ha nem is értesz semmihez, még mindig ott van a színészkedés.

– mondta egykor Norrisnak Hollywood legendája.

A Chuck Norris-filmek kiemelkedő darabja a Bruce Lee-vel közösen készült A Sárkány útja

(Fotó: Golden Harvest Company Ltd. / ZUMA Press/(©) Copyright 1972 by 19721230)

5. Miután hagyta magát rábeszélni a kamera előtti szereplésre, 1968-ban be is mutatkozhatott első mozijában. Testhezálló módon a Bontóbrigád című akció-vígjátékban egy kidobót alakított. Külön érdekesség, hogy a film Norris első alakítása mellett a filmfellegvár szépségének, Sharon Tate-nek az utolsó szereplésé is tartalmazza, ugyanis ez volt a színésznő brutális gyilkossága előtt megjelent legutolsó mű.

6. Nem sokan tudják, de Chuck Norris mesehősnek is mondhatja magát. 1986-ban megjelent egy Chuck Norris: Karate Kommandos című animációs széria, melyben a közkedvelt színész egy különleges képességekkel bíró alakulatot vezetett. A sorozatra viszont nem tartottak igényt a tévécsatornák, és mindössze 5 epizód után elkaszálták a projektet.

Az akciósztár leghíresebb szerepe Cordell Walker, a ranger

(Fotó: 'Walker, Texas Ranger' TV Stills/Entertainment Pictures)

7. Biztosan van olyan ember a világon, akinek Chuck Norris a kedvenc színésze. De vajon olyan is akad, akinek Chuck Norris a kedvenc írója? Ez sem elképzelhetetlen, hiszen a harcművészből lett színész írással is foglalkozott, életrajzi könyve például bestseller lett, The Secret Power Within című műve pedig még a Walker, a texasi kopó-ban is feltűnt.

8. Hazánkban akkora népszerűségnek örvend Norris, hogy közel 20 évvel ezelőtt kis híján hidat neveztek el róla. A ma már Megyeri híd néven ismert dunai átkelőhelyet szerette volna az internet népe Chuck Norris után elnevezni, ám ez végül nem valósult meg. Azonban Magyarországtól nem is olyan messze, egy Szlovákiát és Ausztriát összekötő hidat végül elkereszteltek a tévésztár után, még ha nem is hivatalos úton. A térképeken Szabadság hídjaként számon tartott átjárót Chuck Norris hídként emlegetik a köznyelvben.

8 és fél. Chuck Norris elszámolt a végtelenig. Kétszer.