Folytatást kap a Pixar egyik legcsodálatosabb alkotása

A Coco első részében megismerkedtünk Miguellel, a mindig bajba kerülő 12 éves mexikói kisfiúval, aki nem mellesleg feltörekvő zenész is. Miguelt az egész családja tiltja a zenéléstől, így a mexikói halottak napján útra kel a Holtak Földjére, hogy áldást kapjon zenészi karrierjére dédapjától. Miguel az út során kalandok sorába keveredik, de végül feloldja a teljes családja karmáját.

A Coco két Oscar-díjat is bezsebelt, nem csoda, hogy folytatást kap (Fotó: YouTube / Pixar)

A Pixar alkotása a kritikusok és a közönség elismerését elnyerte, nem mellesleg két Oscar-díjat is besöpört. 2018-ban ugyanis a Coco nyerte el a legjobb animációs filmért és a legjobb eredeti dalért járó Oscar-díjat is, valamint nyert Golden Globe- és BAFTA-díjat is a legjobb animációs film kategóriában.

A Coco 2. része 2029-ben érkezik a mozikba (Fotó: YouTube / Pixar)

Jön a Coco 2

Egyelőre keveset tudni a folytatásról, az viszont már biztos, hogy újra összeáll az eredeti alkotócsapat. Az Oscar-díjas rendező, Lee Unkrich és Adrian Molina a társrendezője ismét együtt dolgoznak Cocón, amelynek második része 2029-re van bejelentve. A produceri feladatokat a szintén Oscar-díjas Mark Nielsen látja el, akinek nevéhez olyan sikerek kötődnek, mint a Toy Story 4 vagy az Agymanók.

A Coco 2 történetéről egyelőre keveset tudni, a Disney vezérigazgatója, Bob Iger is csak sejtelmesen beszélt a pojektről. Iger annyit azért elárult a projektről, hogy egyelőre kezdeti fázisban van az animációs mozi alkotófolyamata, de a nézők biztosra vehetik, hogy az autentikus mexikói történet tele lesz szeretettel, humorral és kalanddal. A pontos részletekről több információ egyelőre nincs, csupán a tény: 2029-ben érkezik a Coco 2.