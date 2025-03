5 éve sötétültek el a vásznak: ezeket a filmeket néztük a COVID-járvány kitörésekor

5 éve ez volt az utolsó hétvége, amikor gondtalanul mozizhattunk, mielőtt a koronavírus hosszú időre megváltoztatta az életünket. A COVID-járvány előtt tolongtak az emberek a mozikban, ám miután 2020. március 11-én kihirdették a pandémiát, a vásznak is gyorsan elsötétültek. Az utolsó, mozis hétvégén még néhányan ellátogattak a mozikba, ám a filmek és a bevételek is drasztikusan visszaestek. Ezen a nevezetes utolsó hétvégén körülbelül 50 millió dollárt kerestek még a mozik (ami már így is a szokásos töredéke volt az addigi évekhez képest), de a következő héten ez már csak 5000 volt.

A 2020. március 23-án készült képen az üres Times Square látható New Yorkban. A COVID-járvány a mozikat is elnéptelenítette

Fotó: Northfoto

Mit néztünk a COVID-járvány előtti utolsó hétvégén?

Előre

Az elf tesókról szóló megható mese hatalmas anyagi siker lett volna, ha nem jön a járvány. Ian és Barley mesés kalandra indulnak, a mágikus útnak egy megható indoka van: még egy napot szeretnének az édesapjukkal tölteni. Az útjuk során nem várt kalandok, barátok és felfedezések várták őket. Az animációs film a Disney+ felületén aratott végül sikert.

Bloodshot

Két Halálos iramban és Riddick film között Vin Diesel bevállalt egy-egy akciófilmet is. Ebben az esetben a kopasz kigyúrt akciósztár egy elhunyt katonát alakított, akit re-animáltak, szuperképességekkel ruházták fel és így indul az ellenség aprítására. A film két hét múlva teljesen eltűnt a mozikból és alig 39 milliót keresett világszerte, ami egész tisztes eredmények számított.

Vin Diesel a koronavírust nem tudta lenyomni Fotó: Sony Pictures Entertainment – Bo / Collection ChristopheL via AFP

A láthatatlan ember

A régi klasszikus Monster-univerzum horrortörténet újragondolása szerencsére hetekkel korábban került a mozikba a Szolgálólány meséjének sztárjával, Elisabeth Moss-al a főszerepben. A gótikus alapsztorit a sci-fi, a horror és bántalmazó családi dráma elemeivel kevert történet 9 milliós költségeit még így is meg tizenötszörözte, de a járvány miatt további millióktól esett el.

Elisabeth Moss sikere is kisebb lett a tervezetnél Fotó: Universal Pictures – Goalpost Pi / Collection ChristopheL via AFP

Sonic, a sündisznó

A gigaszuper süni nem csak kék, de jófej is. A kezdeti szkeptikusság ellenére (sokan kifogásolták Sonic grafikáját, miszerint nem hasonlít az eredeti figurára) a film hatalmas sikert aratott. A kiváló látvány, a szerethető történt és nem utolsó sorban a gumiarcú Jim Carrey alakítása vonzotta még februárban a mozikba az embereket. A 319 milliós bevételével a pandémia előtti időszak utolsó sikerfilmje lett a Sonic.