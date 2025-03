Remake készül a Csillagközi invázióból, de a rajongók mégsem örülhetnek

A science-fiction egyik legnevesebb képviselőjének rajongói keserédességet érezhetnek most. Ugyanis nemrég jelentették be, hogy remake készül a Csillagközi invázióból, és bár ez önmagában örömteli hír is lehetne, azonban a rendezői székbe olyasvalaki ül, aki egyáltalán nem számít feltétlenül jó ómennek.

Korát megelőző alkotásnak számított a közel 30 évvel ezelőtt megjelent, Robert A. Heinlein azonos című regénye alapján készült Csillagközi invázió. Ugyan 1997-ben még az internet gyerekcipőben járt, a távoli jövőben játszódó mozi hátborzongató pontossággal jövendölte meg az internet működését, az azon terjedő hírekkel, valamint álhírekkel együtt. A Robotzsarut, a Total Recall – Az emlékmást, valamint az Elemi ösztönt is jegyző Paul Verhoeven vígjátéki elemekkel teletűzdelt, sci-fibe oltott militáris szatírája remekül mutatja be, milyen hatással van a háborús helyzet és propagandamédia az útjukat kereső, bizonytalan fiatalokra. Ezeket az ifjoncokat pedig olyan színészek alakították, mint az utóbbi években kissé köddé váló Denise Richards, illetve az Így jártam anyátokkal című szituációs komédia sztárja, Neil Patrick Harris. A mozi az évek alatt 3 részes franchise-zá bővült, és ugyan a filmek minősége jelentősen megcsappant, a Csillagközi invázió fanatikusainak a számáról ez nem mondható el. Ezért is találhatta jó ötletnek a District 9 és a Gran Turismo rendezője, Neil Blomkamp, hogy új életet kellene lehelni a szériába. A Csillagközi invázió egyedi darabnak számít a zsánerén belül (Fotó: Touchstone Pictures / Key Art for Starship Troopers) A Csillagközi invázió lesz a rendező újabb halva született projektje? Neil Blomkampnek azt nem lehet felróni, hogy ne lenne jó direktor, vagy ne lenne tele a feje ötletekkel, azzal kapcsolatban viszont már kérdőre lehetne vonni, hogy ezek miért maradnak majdnem mindig csak ötletek. A karrierjét reklámok és rövidfilmek dirigálásával elindító Blomkamp meghiúsult elképzeléseinek listája még a 2000-es években kezdett el megíródni, amikor is a népszerű lövöldözős videójátékból, a Halóból szeretett volna a nagy vászonra filmet készíteni. 2006-ban be is jelentették, hogy készül a mozi, a 20th Century Fox és a Universal is beszállt, ám egy évvel később kukába dobták a projektet. Közel tíz évvel később az ő igazi szerelmének számító Alien-franchise-ával voltak igen merész tervei. A dél-afrikai direktor ugyanis az Aliens – A bolygó neve: Halál történései után készült filmeket teljesen figyelmen kívül hagyva akart teremteni egy alternatív folytatást Ellen Ripley-ék számára. A botrányos színházi előadást tartó Sigourney Weaver hajlott is az ötletre, azonban a stúdió inkább Ridley Scott és a később kritikai bukássá fajuló Alien: Covenant mellett tette le a voksát. 2017 majd 2018 nyarára is tartogatott Blomkamp egy-egy nagy bejelentést. Előbb Tom Sweterlitsch The Gone World című időutazós krimisztorijának adaptálásával örvendeztette meg rajongóit, majd egy évvel később már a Robotzsaru visszatér című produkció élére nevezte ki a Metro-Goldwyn-Mayer. Mondanunk sem kell, egyik tervből sem lett végül semmi. A meghiúsult ötletek száma ebben az évtizedben is bővült. Blomkamp a legnépszerűbb alkotásához, a temérdek társadalomkritikával megfűszerezett District 9-hoz írt egy folytatást District 10 címmel. Ezt a hírt 2021-ben prezentálta az internet népének, azonban újabb fejlemény azóta sem érkezett.

A District 9 szerencsére Neil Blomkamp elkészült művei közé tartozik (Fotó: g90 / ZUMA Press/© 2009 by TriStar Pictures) Tehát nagy az esély rá, hogy az elmúlt másfél évtizedben összesen négy filmmel, viszont ennél több meghiúsult produkcióval előrukkoló Neil Blomkamp ismét csak elhúzta a mézesmadzagot egy rajongótábor előtt a maga, mondhatni szokásosan grandiózus bejelentésével, azonban mérget mernénk venni rá, hogy az újragondolt Csillagközi invázió sem lesz majd több puszta ígéretnél.

