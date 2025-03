Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje eltűntek az élvonalból. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új darabjában utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a tévés krimisorozatok egykori sztárja, David Caruso?

David Caruso a '90-es éveben lett igazi nagy sztár (Fotó: Northfoto)

Amikor David Caruso a csúcson volt

Már a Rambo első részében és az Ikrekben is felfedezhetik őt az éles szeműek kisebb háttérszerepekben, de az igazi terepét a nagyvárosi krimisorozatok jelentették. A kilencvenes években a New York rendőrei sztárjaként lett ismert, a kétezres évtizedet pedig uralta a tévében a magyar csatornákon is népszerűvé vált CSI: Miami helyszínelők Horatio Caine hadnagyaként.

Horatio Caine szerepe tette felejthetetlenné a színészt (Fotó: Northfoto)

Mi mindent tudunk róla?

Noha ránézésre ezt senki nem mondaná meg róla, de a vezetékneve árulkodik: David Caruso félig olasz származású. Anyai oldalról viszont igazi ír-amerikai katolikus családot tudhat magáénak, és ez bizonyult a meghatározóbbnak is a felnövésében, mivel az apja már korán otthagyta őket. New Yorkban felnőve a moziba járás számított a fő hobbijának és időnként a munkájának is: a középiskola mellett jegyszedőként keresett pénzt, akár heti 80 filmet is megnézve közben. A színészi szakmát reklámszereplésekkel kezdte, majd a nyolcvanas években került bele a hollywoodi mozis ligába. De hiába a szerepek olyan filmekben, mint a Garni-zóna, a Rambo - Első vér, a Kínai lány, vagy az Ikrek, sztárrá és főszereplővé nem sikerült válnia. A tévé világában viszont annál sikeresebbnek bizonyult, és ezt jellemzően krimisorozatokban tette. A Külvárosi körzetben még bűnözőt játszott, a New York rendőreiben már detektívet. Utóbbi sikersorozatot váratlanul hagyta ott főszereplőként, hogy ismét mozifilmekben próbálkozzon, de ez nem igazán jött össze neki, és a karrierje meg is feneklett kissé. De a CSI: Miami helyszínelők révén minden korábbinál magasabbra jutott, sőt egyenesen popkulturális jelenséggé vált a napszemüvege akkurátus felhelyezés közben sommás mondatokat elsütő Horatio Caine karakterével.

David Caruso köszöni jól van, éli a hétköznapjait Miamiban (Fotó: Northfoto)

De hová tűnt David Caruso?

A CSI: Miami helyszínelőkben 2002 és 2012 között szerepelt, a csúcsra jutott vele, és ott is hagyta abba: a sorozat befejezése óta nem vállalt színészi munkát. Miami pedig olyannyira a szívéhez nőtt, hogy az otthonát is ebben a városban találta meg, itt él a családjával, ami a barátnőjét és két kisgyereküket jelenti – három, kevéssé sikeres házasság után lelte meg így a boldogságot. És hogy mivel foglalkozik színészkedés helyett? Leginkább ruházattal és bútorokkal: a saját alapítású márkájával a saját üzleteiben ezeket árusítja.