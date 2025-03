Régi kedvencek nyomában: Denise Richards

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje eltűntek az élvonalból. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új darabjában utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől az egykori Bond-lány, a Jóbarátokból is ismert Denise Richards?

Karrierje csúcsán a férfiak vágyálma volt Denise Richards (Fotó: Northfoto)

Amikor Denise Richards a csúcson volt

A kilencvenes évek második felében tartozott Hollywood élvonalához a filmjei révén, majd a Charlie Sheennel kötött viharos házassága is a figyelem középpontjában tartotta. A szatirikus sci-fi Csillagközi invázió hozta el a befutását, de erotikus sztár is lett a Vad vágyaknak köszönhetően. Pierce Brosnan oldalán Bond-lányként domborított A világ nem elégben, és a Jóbarátokban, vagy az Igazából szerelemben megejtett kisebb vendégszerepléseit is az akkori élvonalbeli sztárstátuszának köszönhette.

Mi mindent tudunk róla?

Az 54. születésnapját februárban ünneplő Denise Richards egy kávézótulajdonos anya és egy telefonszerelő apa gyermekeként jött világra a Chicago agglomerációjához tartozó Downers Grove-ban. A neve holland eredetű, a nagypapája angolosította Reichertről. Gyerekként nem a csajos dolgok mozgatták, a suli baseballcsapatában például ő volt az egyetlen lány. A középiskola elvégzése után viszont a női bájait érvényesítette, és sikeres modellkarrierbe kezdett. Az egyik első színészi munkáját a Doogie Howser, M. D. tévésorozatban kapta, mint Neil Patrick Harris egyik barátnőjelöltje, majd ők ketten együtt szerepeltek a Csillagközi invázióban, és a Téglatesóban is.

Házassága Charlie Sheennel mindössze négy évig tartott (Fotó: Northfoto)

A 2001-es Eltanácsolt tanácsadó forgatásán szerettek egymásba Charlie Sheennel, és lettek Hollywood aktuális álompárja. A házasságuk aztán mindössze négy évig tartott, két kislányuk született, de Richards még bőven terhes volt a másodikkal, amikor már beadta a válókeresetet. A szakításuk meglehetősen viharosra sikeredett, Richards fizikai és lelki bántalmazással, sőt halálos fenyegetésekkel is vádolta a férjét, aki ellen távolságtartási végzés is született.

A színésznő aztán egyedülálló anyaként örökbe fogadott egy harmadik kislányt is, akinek az elhunyt édesanyja keresztnevét adta. 2018 óta Aaron Phypers a férje, aki a nevére vette Richards örökbefogadott lányát. De időközben Charlie Sheennel is kibékültek, sőt Richards vendégszerepelt is az exférje tévésorozataiban. A Két pasi meg egy kicsi esetében például Charlie Sheen karakterének volt barátnőjét játszotta, a kislányát pedig a közös gyermekük, Sam Sheen.