A Disney már jó ideje az egyik legnagyobb szórakoztatóipari vállalat a világon, Hollywood történelmének egyik alappillére, különösen, ha a családi szórakoztatást említjük. Ez idő során számos nagyszerű filmet készítettek, amelyek klasszikussá váltak. Na és persze olyanokat is, amelyeket örökre elfelejtenének. Mi ezeket szedtük össze.

Listánkból egy biztosan kiderül: Sem a Disney, sem Leslie Nielsen neve nem garancia a sikerre (Fotó: WALT DISNEY PRODUCTIONS/Northfoto)

Íme minden idők legrosszabb Disney filmjei

Egy kölyök Artúr király udvarában (A Kid in King Arthur's Court – 1995)

A ’90-es évek vígjátékdömpingjében – valljuk be – előfordultak rémes filmek. Ezekre mondjuk azt, hogy nem jó, mert nem fog meg, nem érezzük eredetinek, túlságosan kiszámítható és giccses. Nos, az Egy kölyök Artúr király udvarában a tökéletes példa, hiszen a felsorolt pontok mindegyikét kimeríti. Pontosan olyan, amilyenek a Disney Channel filmjei voltak a XX. század záró etapjában. Az abszolút bukástól mindössze az menti meg a mozit, hogy újranézhetjük a zsenge Kate Winsletet és Daniel Craiget.

Egy kölyök Artúr király udvarában (Fotó: Collection Cinema / Photo12 via AFP)

Mr. Magoo (1997)

Quincy Magoo egy 1949-ben megálmodott rajfilmfigura, akinek két legfőbb tulajdonsága, hogy rövidlátó és, hogy milliomos. Bizony, ez a rajfilm kapott egy filmadaptációt és még az sem mentette meg hogy Mr. Magoo-t Leslie Nielsen játszotta. A mozi kaotikus, már-már sértően zűrzavaros, csupán az egykori Airplane és Drágám add az életed rajongók mosolyodnak el olykor – igaz ők is csak a legendás színész játékán.

Leslie Nielsen a zűrzavar maga, ám a Mr Magoo túlnőtt még rajta is (Fotó: WALT DISNEY PRODUCTIONS/Northfoto)

Pinocchio (2022)

A Pinocchio egykor szebb időket élt meg. Ez volt ugyanis Walt Disney második animációs filmje 1940-ben, és máig ezt a klasszikust tartják Walt Disney egyik legnagyobb mesterművének is. Aztán elérkeztünk 2022-be, amikor a stúdió úgy döntött, eljött az ideje a mese felújításának, valamint a nívó lerombolásának. A mostanra három évessé cseperedett Pinocchiót pedig az a Robert Zemeckis rendezte, aki egykor olyan remekműveket adott nekünk, mint a Vissza a jövőbe, a Forest Gump vagy a Számkivetett. Sajnos a látványon túl Mr. Zemeckis teljes életműve is kevés lenne ahhoz, hogy szépet lehessen mondani az élőszereplős Pinocchióról. Még e két dolog fúziója is kevés ahhoz, hogy ezt a tempótlan, kusza forgatókönyvvel megáldott, faragatlan bábmesét komolyan vegyük.