5 érdekes tény az Egy makulátlan elme örök ragyogása című klasszikusról

Sokak számára az Egy makulátlan elme örök ragyogása az egyik legeredetibb szerelmi történet, amelyet valaha filmre vittek. A mozi különleges történetmesélése és az egyedi képi világa már magában megállja a helyét, de mindezen túl ott van Jim Carey és Kate Winslet álomszerű játéka is. Nem véletlenül poroltuk le.

Az Egy makulátlan elme örök ragyogása egy kreatív megoldásokkal átitatott szívszorító románc (Fotó: Photo12 via AFP/Cinéma)

Még ennél is hosszabb címe lett volna az Egy makulátlan elme örök ragyogása című klasszikusnak

Még a mostaninál is hosszabb cím

A film címe már önmagában is figyelemfelkeltő, igaz még ennél is hosszabbra szánták. A forgatókönyvéért Oscar-díjat is kapott Charlie Kaufman eredetileg arra gondolt, hogy 18 szóból álló címet ad majd a filmnek, mindezt pedig csak azért, hogy a szöveg ne férhessen ki az óriásplakátokra. Szerencsére a tömör és lényegre törő verzió maradt, Kaufman mégis örülhetett, hiszen a végső címbe is jutott betű bőven.

Jim Carey és Kate Winslet játéka elképesztő (Fotó: Photo12 via AFP/Cinéma)

A rendező és az operatőr harca a filmvásznon

A rendező, Michel Gondry már a forgatások kezdetekor eldöntötte, hogy kizárólag természetes megvilágítást alkalmaz a film készítésekor, így keltve a legvalóságosabb és legnyersebb érzést a nézők számára. Igaz, ezzel nem mindenki tudott azonosulni, így a film operatőre, Ellen Kuras sem, aki plusz fényforrásokat helyezett el a forgatási helyszíneken. Akár Gondry, akár Kuras oldaláról nézzük: bejött!

10 kilométernyi filmet használtak forgatásonként (Fotó: Photo12 via AFP/Cinéma)

Folyton forgattak

A film készültének különös sajátossága, hogy a forgatások túlnyomó részében mindig forgott egy kamera. A Stan Finket alakító Mark Ruffalo egyszer elárulta, hogy legtöbbször észre sem vették, ha filmezték őket. A rendező sajátos stílusa egyébként költséges is volt, hiszen napi szinten 10 kilométernyi filmet használtak el, ami elképesztő mennyiség.

A Stan-t alakító Mark Ruffalo és a Patrickot játszó Elijah Wood (Fotó: Photo12 via AFP/Cinéma)

A Grace klinika sztárja volt Jim Carey exe

A Jim Carey által játszott Joel exe több alkalommal említésre kerül, de sosem látjuk, hogy milyen ő valójában. Charlie Kaufman eredeti ötlete alapján fontos szerep juthatott volna a Naomi nevű lánynak, de végül kivágták azokat, mert úgy gondolták, hogy Joel és Clementine kapcsolatán kell, hogy legyen minden fókusz. A Meredith Grey szerepével világsztárrá vált Ellen Pompeo játszotta volna Naomi szerepét.