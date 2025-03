Idén lesz 101 éves legidősebb Oscar-díjas színésznő

Idén már a 101. születésnapjára készülhet a világ legidősebb, élő Oscar-díjas színésznője. Eva Marie Saint az ötvenes-hatvanas évek szupersztárja volt, a legendásan szeszélyes és extravagáns életet élő Marlon Brando mellett lett híres. De Alfred Hitchcock is lecsapott a szőkeségre, aki a csöndesebb nyugdíjas évek helyett Supermant, Colin Farrellt és Will Smith választotta.

Eva Marie Saint Marlon Brando mellett lett sztár (Fotó: AFP - COLUMBIA PICTURES CORPORATION)

Eva Marie Saint Hollywood legidősebb dívája

A színésznő 1924-ben született, idén nyáron lesz 101 éves. Az utóbbi pár évben kevesebb nyilvános fellépést vállal, de a 2018-as Oscar-díjátadón és a TMC klasszikusait bemutató műsorában is fellépett, 2022-ben pedig egy podcastben szerepelt 98 évesen. 100 évesen pedig egy tévéinterjúban mesélt a pályájáról. Saint kezdetben kisebb tévés szerepeket kapott, 30 évesen jött az első filmszerepe, ami azonban rögtön a legnagyobb sztárok közé emelte. A rakparton című filmben Marlon Brando mellett volt látható. A munkásosztály köreiben játszódó dráma 71 évvel a bemutatója után is hatásos film, ami nemcsak Brando karizmatikus alakításának, hanem Marie Saint érzékeny játékának is köszönhető. Sokak szerint minden idők legerősebb színészi debütálása volt Edie szerepe, amiért a színésznő az 1955-ös díjátadón meg is kapta a lejobb női mellékszereplőnek járó Oscart. Ezzel jelenleg ő a legidősebb élő színésznő, aki a díjat birtokolja.

A színésznő 94 évesen is ragyogott az Oscaron (Fotó: AFP)

Eva karrierje beindult az ötvenes években, a gázsija hirtelen 100.000 dollárra ugrott filmenként, ami kimagaslónak számított akkoriban. Szerepelt a halálból ötször visszatérő Elizabeth Taylor oldalán az Esőerdő Megye című drámában, majd jött Alfred Hitchcock, aki Cary Grant oldalán ajánlotta fel neki az Észak-Északnyugat című krimi végzet asszonyának szerepét. 1960-ban a legkékebb szemű hollywoodi sztár, Paul Newman mellett volt látható a kor legnagyobb történelmi filmjében, az Izrael állam megalapításáról szóló Exodusban.

A Téli mese című filmben 90 évesen is uralta a vásznat a legenda (Fotó: AFP)

A hatvanas-hetvenes években is aktív volt Eva Marie Saint, de kevesebb filmben játszott, sőt utána közel egy évtizedre el is tűnt a vászonról, és tévés, valamint színházi munkákat vállalt. A nyolcvanas években a már hatvan fölötti színésznő nehezen találta a jó szerepeket. Sokan azt hitték, végleg visszavonul, ám nyolcvan éves korában újra felfedezték: a Brandon Routh nevével fémjelzett Superman visszatér című filmben alakította a SZTK-keretes szemüveges hős földi édesanyját, Martha Kentet. A színésznő nyolcvan felett ismét nagy névnek számított, 2014-ben, 90 évesen pedig olyan sztárok társaságában forgatta a Téli mese című fantasy-t, mint Will Smith, Colin Farrell, Russell Crowe vagy Jennifer Connelly.