Mozis rettegés a telihold vonzásában: ezek a legjobb a farkasemberes filmek

Már a negyvenes években megszületett az vérfarkasos filmek alapműve Lugosi Béla közreműködésével, azóta pedig időről időre visszatér Hollywood a farkasemberek mítoszához. A farkasemberes filmek népszerűsége a mai napig töretlen, ezek a műfaj alapművei.

A farkasemberes filmek alapműve egy igazi klasszikus rémfilm

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/NZ

Ez a 7 kedvenc farkasemberes filmünk

A farkasember (1941)

A zsáner alapműve 1941-ben született meg az Universal stúdió égisze alatt, akik az 1930-as évek óta gyártották a szörnyfilmeket. A producerek szerettek fix stábbal dolgozni, így például A farkasemberben felbukkant az 1931-es Drakula magyar sztárja, Lugosi Béla is. A slusszpoén, hogy A farkasemberben a legendás színész egy Béla nevű karaktert játszik!

Egy amerikai farkasember Londonban (1981)

Az 1981-es film maszkjai a mai napig emlékezetesek

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/NZ

A filmes trükkök történetében a mai napig mérföldkőnek számít az a jelenet, amikor az Egy amerikai farkasember Londonban főszereplője, David Naughton a telihold hatására átalakul emberből szörnyeteggé. A speciális felvételt még digitális effektusok nélkül, kézzelfogható maszkokkal és protézisekkel oldották meg a szakemberek. A film története egy amerikai turista sorsát követi, aki az angol vidéken él túl egy farkastámadást, mint kiderül, maradandó következményekkel.

Az ifjú farkasember (1985)

A 1985-ös film a tiniműfajt lovagolta meg

Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art

A tinivígjáték műfajával ötvözte a farkasemberes horrorok sablonjait a nyolcvanas évek sikerfilmje, főszerepben a kor legnagyobb tinisztárjával, Michael J. Fox-szal. Az átalakulás ebben a verzióban még nem várt népszerűséget is hoz a gimis főhősnek, hisz ki tudna magasabbra ugrani a kosárpályán, mint egy farkasember?

Farkas (1994)

A legendás Jack Nicholson is kivillantotta a vérfogait

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Columbia Pictures Corporation

Jack Nicholson ábrázatában és vigyorában amúgy is van valami farkasszerű, így egyszer mindenképp el kellett játszania egy ilyen szerepet is a moziklasszikusokkal teli pályája során. A kilencvenes évek nagyköltségvetésű horrorjainak sorába tartozó Farkasban a filmcsillag egy kiábrándult irodalmárt alakít, aki a sorsszerű harapástól felfedezi a benne rejlő alfahímet, és még a hamarosan a Yellowstone-univerzumhoz csatlakozó Michelle Pfeiffert is megkaphatja.

Démoni harcosok (2002)