Hollywood legnagyobb hódítója: Az erőszakos arisztokrata, aki mindkét Gábor lányt elvette

Az álomgyár arisztokratikus férfi ideálja volt George Sanders. Hollywood legnagyobb hódítója címét is nyugodtan megkaphatná az Oscar-díjas színész, aki kifinomult modorával, és orgánumával az értelmiségi úriember prototípusa volt a negyvenes évektől kezdve Hollywoodban. A valóság azonban egy sokkal szeszélyesebb, hirtelen haragúbb férfi volt, aki egyik ágyról járt a másikra. Ilyenekből is akad egy pár, de olyan, aki mindkét magyar származású Gábor lányt, vagyis Gábor Zsazsa színésznőt és Magda Gábort is elvette volna, nos, olyanból csak egy akad a világon. Íme egy olyan hollywoodi titok, ami legalább annyira sokkoló, mint a gyilkosságot a lányára kenő díva, vagy a szerelmét abortuszra kényszerítő és öngyilkosságba kergető Marlon Brando esete.

Hollywood legnagyobb hódítója, George Sanders és Gábor Zsazsa

Fotó: Getty Images/Pictorial Parade

Gábor Zsazsa férje: Hollywood legnagyobb hódítója, erőszakos ember volt

Sanders karrierje töretlen volt, 1950-ben Oscar-díjat is kapott a Mindent Éváról című filmben nyújtott alakításáért, amiben egy kegyetlen újságírót alakított. Egy évvel korábban, 1949-ben vette el második feleségét, a híres és hírhedt Gábor Zsazsát. Az egykori díva – saját bevallása szerint – nyolc férje közül Sanders volt az egyetlen, akit igazán szeretett. Miatta vált el előző férjétől, Conrad Hiltontól, aki nem sokkal korábban megerőszakolta Zsazsát, és állítólag ebből az aktusból született egyetlen lánya, a 2025-ben elhunyt Francesca.

Sanders és Zsazsa kapcsolata azonban nem volt viharoktól mentes, 5 évig tartó se veled, se nélküled kapcsolatukra egy éjszakai dulakodás tette fel a pontot, a hirtelen haragú Sanders többször is bántalmazta a pletykák szerint a dívát, de itt elfajultak a dolgok: a ruhájánál fogva lógatta ki az ablakon Zsazsát, akinek csak a szerencsén múlt az élete. 1954-ben elváltak egymástól.

Zsazsa, Eva és Magda: A lányok közül csak Eva-t nem hódította meg Sanders

Fotó: AFP

Itt véget is érne a mese, ám Sanders – egy további feleség és nem tudni, hány szerető után – 1970-ben bejelentette, újra megnősül. A választottja pedig nem más, mint Gábor, azonban nem Zsazsa, hanem Magda. A díva két évvel idősebb nővére és a már kezdődő demenciában szenvedő Sanders december elsején mondták ki a boldogító igent, ám az újévet már a bíróságon kezdték: alig egy hónappal később el is váltak egymástól a férfi erőszakos természete miatt.