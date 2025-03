Gary Oldman hivatalosan is hű lett a nevéhez, hiszen betöltötte a 67. életévét. A színészlegenda évtizeden átívelő karrierje hűen tükrözi – nem csak a nagyságát – átváltozóképességét és a szerepei iránti alázatát. Íme 5 olyan film a születésnaposunktól, amelyekben kellően mélyre ásott.

Gary Oldman arcán napi 4 órát dolgoztak a maszkmesterek, hogy megtévesztésig hasonlítson Churchillre (Fotó: Northfoto)

Gary Oldman – a színész, aki bármit el tud játszani

Winston Churchill A legsötétebb órában

Gary Oldman 59 évesen kapta meg első Oscar-díját, Winston Churchill alakításáért. Oldman elképesztő alapossággal jelenítette meg a brit politikust. Különös figyelmet fektetett Churchill energikusságára, átgondolt beszédstílusára, és sebezhetőségére is. Gary Oldman okkal zsebelte be 2018-ban a Legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat, hiszen nem csupán a higgadt, ám harcias vezetőt, de a kétellyel és szenvedéllyel élő magánembert is kiválóan megmutatta a maszkja mögött. Ha már maszk… Gary Oldman napi 4 órát ült a sminkszéken, hogy elérjék azt, amit a filmben láttunk. Ráadásul a színész maszkját nem más, mint a különleges sminkes és képzőművész, Kazu Hiro készítette.

Elsőre visszautasította Gordon szerepét (Fotó: Northfoto)

Gordon felügyelő a Batmanben

Gary Oldman 47 éves korától alakította James Gordon felügyelőt a Christopher Nolan-féle Batman trilógiában, amely a Batman: Kezdődik!, A sötét lovag és a A sötét lovag – Felemelkedés című mozikból áll. Az Oldman által tökéletesre vitt Gordon felügyelő egy bűnös város tisztességes rendőre, a színész számára pedig ez a szerep addig ismeretlen volt, hiszen mindig megosztó figurákat játszott. Elsőre vissza is utasította a szerepet, aztán a rendező meggyőzte. Ki mondana ellent Christopher Nolan-nek?

Daniel Radcliffe és Gary Oldman a filmek után is jóban maradtak (Fotó: Northfoto)

Sirius Black a Harry Potterben

Gary Oldman Sirius Blackje örök élmény marad a Harry Potter rajongók számára. Szerepe szerint a színész egy igazságtalanul meghurcolt, lázadó lelkű ember, akire Harry felnéz. Ez a fajta kapcsolat viszont Oldman és Daniel Radcliffe között nem szűnt meg a kamerák leállásával. Gary Oldman mentorfigura lett a Harry Pottert játszó színész életében.

Gary Oldman Zorgja egyszerre komikus és félelmetkeltő (Fotó: Northfoto)

Jean-Baptisle Emanuel Zorg az Ötödik elemben

Gary Oldman Jean-Baptiste Emanuel Zorg karaktere örökre emlékezetes marad az extravagáns stílusa, a hirtelen hangulatingadozásai és az elképesztő brutalitása miatt. Oldman rendkívül szórakoztatóan, sőt már-már groteszk módon hozta az túlzó és sokszor teátrális, arrogáns iparmágnást. Zorg egyszerre komikus és félelmetkeltő, ettől pedig hátborzongatóan szimpatikusnak tűnik. Lehet, hogy csak a Jean-Paul Gaultier által tervezett ruhák teszik…