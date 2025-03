George Clooney lángoló nyakától a bőrre írt nyomozásig – ezek a leghíresebb filmes tetkók

Alkonyattól pirkadatig, A tetovált lány, Vaiana és társaik: a frissen mozikba kerülő Marked Man – Tetovált srácok. Csak néhány film, ahol a szinte főszereplővé léptek elő a leghíresebb filmes tetkók. A testfestések jelentése, szimbolikája más és más a listán szereplő filmekben, de egy biztos: a rajongók álmukból felverve is tudnák, mi volt az alkotás hősének a testén, sőt sokan hasonló vagy pont ugyanolyan tetkót készítettek maguknak is.

A leghíresebb filmes tetkók versenyében előkelő helyen van George Clooney nyakvarrása Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Ezek a leghíresebb filmes tetkók

Alkonyattól pirkadatig (1996)

Quentin Tarantino híres arról, hogy milyen aprólékos gonddal építi fel a karaktereit, kitalálva a teljes élettörténetüktől a cipőjükig mindent. Az Alkonyattól pirkadatig forgatókönyvében sem véletlenül írt a gengszter Seth Gecko laza tetkójáról, ami aztán George Clooney testén látható, a karjáról a nyakára felkúszó lángok formájában. A rendezést már Robert Rodriguez vállalta magára, de Tarantino színészként is közreműködött a bűnügyi sztoriból vámpírhorrorba átcsapó ámokfutásban.

A naplót lehet, de a bőrünket nem hagyjuk otthon Fotó: Northfoto

Memento (2000)

A tetoválásokról szeretjük azt hinni, hogy mindegyiknek külön története és üzenete van. Christopher Nolan filmjének főhősére ez kifejezetten igaz: mivel kizárólag a rövidtávú memóriája működik, így újra és újra meg kell üzennie magának, hogy ki is ő, és mi is a története, ezt pedig a testére írva teszi meg. Ha pedig közben még a felesége gyilkosát is keresi egy fordított időrendben mesélő filmben, az már többszörösen is emlékezetes, sőt igazi mestermű lett.

A Fogtündér démoni háta Fotó: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

A vörös sárkány (2002)

Vannak olyan filmes tetkók, amik egyenesen címszereplőkké is tudtak válni, mint a Hannibal-filmek ezen darabjában a sorozatgyilkos hátát díszítő óriási figura. A Konklávéval újra nagyot kaszáló Ralph Fiennes által megformált sorozatgyilkos számára szimbolikus jelentőséggel bír a tetoválása. A testfestés az elkapásának egyik kulcsa is lehet, ami Edward Norton nyomozója számára komoly fejtörést okoz, így kénytelen a börtönben sínylődő kannibál pszichiáter, Hannibal Lecter doktor segítéségét kérni.

Lisbeth nem csak vagány, de stílusos is Fotó: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

A tetovált lány (2009)

Szintén címbe kínálkozott Lisbeth Salander sárkánytetkója a skandináv krimiirodalom elsőszámú sikertermékében, amiből helyi és hollywoodi filmváltozat is készült. Az oknyomozó újságíróval összefogó, a társadalmi-politikai elit gazságait leleplező hackerlány történetében ráadásul egy másik tetoválás is fontos szerepet kap: az erőszaktevőjén is bőrre varrt felirattal áll bosszút. A skandi eredetiben Noomi Rapace, míg az amerikai újragondolásában Rooney Mara alakítja a mindenre elszánt Lisbethet.