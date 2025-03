George Clooney súlyos döntést hozott: a 63 éves szívtipró bejelentette a végét

Maga mögött hagyja a szépfiú szerepeket a 63 éves színész. George Clooney a kilencvenes években robbant be, a Vészhelyzet jóképű gyerekorvosaként nők millió szerettek bele pillanatok alatt. Ross doktor imidzse sokáig kitartott, számos romantikus film, illetve vígjáték szerepét vállalta el, miközben negyven felett igyekezett kitörni ebből a skatulyából, sikeresen. A színész Oscar-díjat kapott a Sziriána című drámáért, illetve producerként a Ben Affleck főszereplésével készült Argo-akció című filmért. A komoly filmek mellett néhány könnyed romantikus mozit is bevállalt, de most úgy döntött, ideje befejezni a romkomok gyártását.

Végzett a romantikus filmekkel George Clooney

Fotó: Getty Images/WireImage/Bruce Glikas

George Clooney utoljára Julia Robertsszel csinálta

Clooney olyan filmekben romantikázott, mint a Szép kis napban a Yellowstone-univerzumhoz csatlakozó Michelle Pfeiffer társaságában vagy a Kegyetlen bánásmódban Catherine Zeta-Jones partnereként. Utoljára 2022-ben csábította a moziba barátjával, az Oscar-díjas Julia Robertsszel egy vicces, romantikus kalandra a nézőket. A Beugró a paradicsomba még mindig érdekelte a közönséget, 168 millió dollárt keresett a film és kiemelték: a két, hatvan körüli sztár még mindig képes megnevettetni a közönséget, sőt a romantikus pillanatokat is elhitte nekik a fél világ. Clooney azonban mostanra úgy látja, végzett a romantikus filmekkel.

A Beugró a paradicsomba hatalmas siker volt 2022-ben

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Universal Pictures

„Nézze! 63 éves vagyok, nem akarok versenyezni a 25 éves férfi főszereplőkkel. Nem feladatom már. Nem fogok több romantikus filmet forgatni” – vélekedett Clooney, aki szeretne több időt tölteni a kamera másik oldalán. Jelenleg egy thrilleren dolgozik, aminek a pletykák szerint Michael Fassbander lesz a főszereplője, illetve a Broadway-en is látható lesz: sikerfilmje a Good night and good luck színpadi változatában szerepel.

Utolsó romantikus filmje, a Beugró a paradicsomba a MAX kínálatában érhető el.