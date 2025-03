Lóg a levegőben a vacsora: Ennél gyilkosabb randit idén biztos nem látunk

Mindannyian egyszerre várjuk és rettegünk az első találkozásoktól egy jóképű/csinos partnerrel. A Gyilkos randi főszereplőnőjét egy igazán jóképű idegennel hozza össze a sors, ám a desszert helyett egy arctalan idegentől kap egyre durvább, sőt halálos fenyegetéseket. A feszült pszichothriller hamarosan a magyar mozikban borzolja az idegeinket, amihez most egy izgalmas, magyar nyelvű előzetes is érkezett.

A Gyilkos randi nagyon eldurvul: a tét az életben maradás lesz Violet számára (Fotó: YouTube)

Gyilkos randi: desszert helyett gyilkosság?

A Fehér lótusz második évadának szexi sztárja, Meghann Fahy dinamikus főszereplésével pörögnek a Gyilkos randi eseményei. Az özvegy Violet évek óta nem ismerkedett férfiakkal, teljesen bezárkózott és csak az anyaságnak él, ám a jóképű Henry annyira leveszi a lábáról az édesanyát, hogy végül belemegy egy közös vacsorába. Az étterem pazar, a kilátás exkluzív, az ételek finomak és Harry is egy potenciális új szerelem lehetőségét jelentheti, ám két fogás között egy rejtélyes idegen zaklatni kezdi a nőt. Kezdetben még csak kisebb, vészjósló üzenetek küld, ám gyorsan kiderült, a zaklató az anya lakásában van, és ha nem követi a gyilkos utasításait, akkor megöli a gyerekeit. A kérés látszólag egyszerű: ölje meg a jóképű randipartnerét! Violet kilátástalan helyzetbe kerül, ugyanis nem hagyhatja el az éttermet, és onnan kell mindenki életét megmentenie, mielőtt túl késő lesz.

Az újdonsült szerelmesek vajon túlélik az első randit? (Fotó: YouTube)

A Boldog halálnapot első két részének rendezője Christopher Landon feszült thrillere a tavasz igazi csemegéjének ígérkezik. Fahy mellett az Blake Lively nevével fémjelezett It Ends with us: Velünk véget ér Atlas-át alakító Brandon Sklenar teszi izgalmassá ezt a randevút. A további szerepekben Jacob Robinson, Violete Beane, Reed Diamond és Gabrielle Ryan látható.

A Gyilkos randi április 10-től tekinthető meg a magyar mozikban.