Megdöbbentő dolgot állít kollégája a 17 éve halott Heath Ledgerről

17 évvel a halála után mesélt a 90 éves Sir Michael Caine a mindössze 28 éves korában elhunyt színészről. Heath Ledger és a tavaly véglegesen visszavonult legenda a 2008-ban bemutatott A sötét lovag című Christopher Nolan-féle Batman filmben játszottak együtt: Caine a kormonyik, Alfred, Ledger pedig Joker szerepében volt látható.

Heath Ledger Oscar díjat kapott Jokerként halála után (Fotó: Getty Images)

Heath Ledger mindenkit sokkolt Michael Caine szerint

Sir Michael Caine frissen megjelenő memoárjában egy hosszabb részben emlékezett meg a gyógyszertúladagolásban elhunyt színészről, akivel még 2007-ben vették fel az említett szuperhősfilm közös jeleneteit. Caine ledöbbent, amikor először meglátta Jokerként a néhai ausztrál színészt.

Az elkenődött smink, a furcsa haj, a furcsa hang. Sokkoló volt. Teljesen ledermedtem, amikor először láttam őt akcióban, megrémültem

- írta Caine a memoárjában, majd kitért arra is, hogy túl a kilencedik X-en belegondolni is megrendítő, hogy Ledger harmad annyit élt, mint ő. Nem beszélve arról, hogy a film premierje már hónapokkal a színész halála utána volt, ami pláne megviselte őt és a stáb többi tagját is.

Michael Caine Alfred szerepében Fotó: (Ferrariphoto/ Northfoto)

Heath mindössze 28 éves volt, amikor elhunyt. Ennyi idős koromban még nem készítettem a Zulut. Ha belegondolunk, mit tudott elérni alig pár év alatt, ez egyszerűen szívszorító…Mindnyájan rettenetesen megdöbbentünk a halálától, és ez sokkal intenzívebbé tette A sötét lovag reklámozását azon a nyáron, mert az összes újságíró a haláláról akart beszélni. Még mindig elszomorít, ha rágondolok. Annak ellenére, hogy a karrierje olyan hamar félbeszakadt, úgy gondolom, hogy nagyszerű színészként emlékeznek rá

– fűzte hozzá Caine, aki szerint a Heath Ledger filmek kiválóan tükrözik a sztár tehetséget.

A sötét lovag posztumusz Oscar-díjat hozott Ledgernek a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában, a film pedig sokak szerint a valaha készült egyik legjobb szuperhősfilm. A Christian Bale, Michael Caine, Morgen Freeman, Gary Oldman, Aaron Eckhart és Maggie Gyllenhaal főszereplésével készült mozi több, mint 1 milliárd dollárt termelt világszerte. Jelenleg a MAX kínálatában érhető el.