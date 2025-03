Hófehérke és a Disney-válság – Tényleg gyerekeknek készülnek a rajzfilmek élőszereplős változatai?

Maugli, a dzsungel fia

Fotó: Disney

Kezdetben ez még nem is az ötlettelenséget jelezte: az első ilyen film, az 1994-es Maugli, a dzsungel fia még csak nem is volt igazi remake, csupán arról volt szó, hogy Stephen Sommers meggyőzte a Disney-t, hogy finanszírozza meg a Kipling regényei alapján készült filmjét, cserébe a forgalmazási jogokért. A hollywoodi léptékkel kis költségvetésű, mindössze 30 millió dollárból készült film 70 millió dollárt hozott világszerte, ez pedig beindította a Disney-ben az ötletgyárat: 1996-ban John Hughes megrendezhette a 101 kiskutya remake-jét (itt valóban az 1961-es rajzfilm jelentette a kiindulópontot és nem Dodie Smith 1956-os regénye), majd a nagy sikerre való tekintettel 2000-ben elkészült a folytatás is, ami már nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így 10 évre fel is függesztette a Disney az élőszereplős remake-elést.

Akkor (2010-ben) viszont Tim Burton készített egyedi látásmódú, szürrealista sötét fantasy-t a Lewis Carroll klasszikusán alapuló 1951-es Alice Csodaországban-ból, ami hatalmas anyagi siker lett: a film a nemzetközi mozipénztáraknál megötszörözte a 200 millió dolláros költségvetést – a több mint egymilliárdos bevétel pedig ráállította a Disney vezetőit a remake vágányára, csak 2019-ben 5 ilyen élőszereplős remake-et mutattak be a mozik. Csakhogy nem minden Disney-rendező Tim Burton vagy Kenneth Brannagh (Hamupipőke, 2015), a legtöbb esetben hiányzik az egyedi látásmód és a valódi mondandó, jóformán egy cél lebeg a készítők előtt, ez pedig az anyagi siker. Illetve A kis hableány (2023) és a Hófehérke (2025) esetében pedig valamiféle divatos politikai üzenet.

Alice Csodaországban

Fotó: Disney

A cselekmény és a szereplők szempontjából is erőltetett „woke-ideológia” jelenléte a gyártó esetében még talán érthető is lenne, legalábbis annyiban, hogy az elmúlt évtizedekben valóságos filmtörténészi divat lett annak kutatása, hogy Walt Disney mennyire volt faj- és nőgyűlölő (hogy aztán kiderüljön más kutatásokból: aligha és semennyire) és milyen mértékben támogatta az amerikai imperializmust (ezt Disney korában még úgy nevezték: hazaszeretet), azaz a kikezdett „intézmény” úgy állítaná helyre a saját megítélését, hogy az eredeti mesén (nem csupán a rajzfilmen, de az Andersen- és Grimm-meséken is) erőszakot elkövetve próbálja bizonyítani, hogy a profiton túl bizonyos társadalmi kérdésekre is nyitott.