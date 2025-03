Még rosszabb lehet a kolumbiai Hófehérke, mint hittük: Titkos premiert tart a Disney

Ahogy pár nappal korábban írtuk, a Disney szolgáltatja minden bizonnyal az év első bukását, de a Variety friss cikke alapján az sem kizárt, hogy a legnagyobbat. A Hófehérke és a hét törpe nagyrészt élőszereplős verziója elszabaduló költségvetése, kolumbiai Hófehérkéje és a „túl dögös” mostohája miatt is kapott pár durva megjegyzést, és úgy tűnik, ennek most meg lesz az ára: a Disney behúzta a kéziféket és nagyon szerény premierpartit tart csak a filmnek.

Még az újságírók előtt is titok, milyen lett A Hófehérke és a hét törpe (Fotó: YouTube)

Hófehérke és a hét törpe: Filmtörténeti bukás várható?

A Disney egy-egy nagyköltségvetésű filmjének a premierjére akár dollármilliókat is elkölt a súlyos marketingköltségekből. Ilyenkor egy komplett épületet, de akár egy fél utcát is a filmhez díszítenek, míg a film és a stúdió legnagyobb sztárjai vonulnak be a vörösszőnyegen, szexi ruhában, csinos partnereik mellett. A Hófehérke és a hét törpe premierjét március 15-én tartják Los Angelesben, az El Capitain Theatre-ben, ám a piros almák, erdei állatok és a törpök helyett egy sokkal szerényebb bulira lehet számítani. A hírek szerint a film két sztárja, a kolumbiai származású Rachel Zegler és a gonosz mostohát alakító Gal Gadot megjelennek a premieren, ám nagyon kevés újságírót és fotóst engednek csak be a bulira. Arról nincs hír, hány rajongó várhatja a világsztárokat a kordonok mögött, de a hírek alapján úgy tűnik, az ő számukat is korlátozni fogják.

Gal Gadot nem kapja meg a szokásos rivaldafényt, amihez hozzászokott egy premieren (Fotó: YouTube)

Ekkora a baj?

Valami nagyon nem stimmelhet a film körül, aminek majdnem másfélszeresére ugrott a költségvetése a törpék borzasztó grafikája miatt. Emiatt elhalasztották egy évvel a 2024-es premiert, illetve pótforgatásokra is szükség volt. A film már a főszereplők bejelentése óta igen sok negatív kritikát kapott: egyrészt úgy gondolják, a Disney A kis hablány színesbőrű címszereplőjével is túllőtt a célon, ám hogy egy latina sztárra bízták Hófehérke szerepét, sokak szerint már az agybajjal egyenlő. Nem segít a helyzeten, hogy míg az amúgy tehetséges Rachel Zegler nem egy klasszikus szépség, addig a mostohát alakító Gal Gadot az egyik legcsinosabb nője Hollywoodnak. A legutolsó előrejelzések szerint a film 50 millió alatt nyit az USA-ban március 21-én, ami egy ilyen költségvetésű filmnél szinte a teljes csőddel egyenlő. A legoptimálisabb számítások szerint legalább 100 milliót bukik a Disney, de egyre nagyobb a realitása, hogy akár 150-200 millió is lehet a mínusz Hapci, Szundi, Szende, Tudor, Vidor, Kuka és Morgó kalandjai után.

A Hófehérke és a hét törpe március 20-tól látható a magyar mozikban.