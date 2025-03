Újabb szög a Disney koporsójába a kolumbiai Hófehérke: az év legnagyobb bukása lehet a film

Úgy tűnik, utolérte a végzete az év egyik legvitatottabb és legbotrányosabb filmjét. A Hófehérke és a hét törpe másfél éve dobozban várja a márciusi bemutatóját, ám az ízelítők és az előzetes után valóságos néputálat fogadta a Disney klasszikus, részben élőszereplős verzióját. A botárnyok sora úgy néz ki a bevételre is hatással lesz: az egeres stúdió egyik legnagyobb bukására készülhet.

A Hófehérke és a hét törpe az év legnagyobb buktája lehet (Fotó: YouTube)

Hatalmas bukás lesz a Hófehérke és a hét törpe

A filmet 200 milliós költségvetéssel indította el a Disney, ami a leállások, pótforgatások és kedvezőtlen visszajelzések miatti utómunkálatok miatt már 270 millió dollárra ugrott, amiből Marvel-filmeket készítenek, fél Hollywood közreműködésével. Sokak szerint a Disney woke-cunamija most fog dugájába dőlni, mert míg a szintén sokat vitatott A kis hablány film, a színesbőrű Hailey Berry főszereplésével még pont visszatermelte a költségeit, addig a latina Hófehérkével már más lesz a helyzet. A film bejelentése után a fél világ felhördült, hogy a West Side Story és Az Éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája című filmekből ismert kolumbiai Rachel Zegler kapta a Hófehérke szerepét. Ha ez nem lett volna elég, a gonosz mostoha figuráját a Wonder Woman sztárja, Gal Gadot alakítja, akinek sokak szerint a csodatükör biztos nem jegyezné meg, hogy Hófehérke nála is szebb a vidéken.

Gal Gadot a dögös ellenfele Hófehérkének (Fotó: YouTube)

Ezek után azonban jött az igazi sokk: a törpéket digitálisan alkották meg, hogy ne sértsék meg a kisnövésű embereket, azonban az előzetes alapján abban nincs köszönet, hogy néz ki Hapci, Szundi, Szende, Tudor, Vidor, Morgó és Kuka. A félresiklott koncepció úgy tűnik sokba fog fájni a Disneynek. A Variety kezdetben 65-70 milliós amerikai nyitóhétvégét jósolt a filmnek, ami egy 270 milliós büdzsé mellett igen karcsú, de még ha jól szerepel Európában, Latin-Amerikában és Ázsiában a film, akkor még lehetne nullszaldó is. Azonban ha A kis hableány példáját követi a film, akkor erre esélye sincs. A sellő 569 millió dollárt keresett világszerte, de ebből 298 milliót Amerikában, vagyis a világ többi részén kevésbé ment.