Hófehérke: Az egész TikTok a gonosz mostohán gúnyolódik

Túlzás lenne azt állítani, hogy a Hófehérke és a hét törpe című, 1937-es Disney-klasszikus múlt héten megjelent élőszereplős remake-je bedalolta volna magát a nézők szívébe. A nem kevesebb mint 270 millió dollárból összetákolt fércműnek eddig a költségvetésének nagyjából egyharmadát sikerült visszatermelnie a mozikasszáknál, és a Rotten Tomatoes nevű híres értékelőportálon is igen csekély számot, mindösszesen 41 százalékot kapott a 100-ból. Igaz, még így is jobb eredményeket ért el, mint a két Robert De Niro gengszterkedése. A Disney újragondolta a 88 éves sikerfilmjének cselekményét, és egy hőskölteményt szőtt a címszereplő hölgy köré. Ám, ahogy az alma megakadt a szépség torkán, az ezer sebből vérző modern mese sem csúszott le a nézők gigáján. Ez persze köszönhető a főszerepet játszó Rachel Zegler ellenszenves megnyilvánulásainak, azonban az internet népe most mégsem őt, hanem a gonosz mostoha bőrébe bújó Gal Gadot-t pécézte ki magának.

Az eddigi Gal Gadot-filmekben látott gyenge alakítások a Hófehérke című élőszereplős remake-et sem kerülték el

(Fotó: JLPPA / Bestimage)

Nem kíméli a TikTok közössége Hófehérke ellenlábasát

A karrierjét modellkedéssel és szépségversenyekről győztesként történő távozással elkezdő Gal Gadot a 2000-es évek végén csöppent bele Hollywood filmfellegvárának forgatagába. Eleinte kisebb mellékszerepeket kapott akcióvígjátékokban, valamint a Halálos iramban-filmekben, az áttörést Wonder Woman szerepe hozta el neki. A lasszóvető igazságosztó karakterét több ízben is volt lehetősége eljátszani, ám minél több játékpercet kapott a rendezőktől, azzal párhuzamosan nőtt az őt kritizálók száma is. A színészi adottságait ugyan eddig is többször kétségbe vonták már, de azzal, hogy szerepet vállalt a már eleve nagy hátránnyal startoló Hófehérkében, az internetnek több se kellett, és egyből elővették az eddigi leggyengébb alakításait. Az egyik online videómegosztó oldalt, a TikTokot az elmúlt hetekben emiatt elárasztották a Gal Gadot-összeállítások, melyekben részleteket láthatunk olyan alkotásokból, mint a Halál a Níluson, Az Igazság Ligája vagy a Wonder Woman 1984.

Azonban ez még nem minden. Ahogy az a TikTokon lenni szokott, a felhasználók saját magukról is töltenek fel videókat, melyekben eltúlozva imitálják a színésznő mimikátlan performanszait.