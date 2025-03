Egy melós is lenyomta a Disney-hercegnőt: 200 milliót is bukhat a Disney a kolumbiai Hófehérkén

A Warner Bros. bukásai után a Disney háza körül is egyre nagyobb gondok vannak. A Hófehérke és a hét törpe címet viselő woke őrület úgy tűnik, nagyon sokba fog fájni a stúdiónak. A 270 millió dolláros költségvetésű film alsó hangon 200 milliós milliós mínuszt fog generálni a stúdiónak, így számos klasszikus élőszereplős filmtervnek állhatnak le az előkészületei munkálatai. Mindeközben a második hétvégéjén több mint 60 százalékot zuhantak a bevételei, így még a nem éppen családbarát filmjeiről ismert Jason Statham új mozgóképe, A melós is simán a toplista elejére tudott kerülni.

A kolumbiai Hófehérke és a rémisztó törpök (Fotó: YouTube)

Miért bukott meg a Hófehérke és nyomta le Jason Statham?

A cikk írásakor a rottentomatoes.com kritikagyűjtő oldalon 41 százalékon áll az új Hófehérke, ami jól mutatja, hogy a Disney woke-vonala megbukott. A fekete Kis hableánytól sem ájultak el a kritikusok, de az a film legalább nullszaldós lett, ám erre a kolumbiai Hófehérkének esélyes sincs. A Rachel Zegler és Gal Gadot nevével fémjelezett film eddig 143 millió dollárt keresett, azaz a költségvetésének még alig a felét. Ha ehhez hozzájön a mozik haszna és a marketingköltségek, akkor a Variety szerint legalább 500 milliót kéne keresnie a filmnek. Ebben a tempóban jó, ha a bevétele átlépi a 200 milliót, ami azt jelenti, hogy egy legalább 200 milliós bukásra készülhet a Disney, ami igen nagy gond.

Jason Statham melósa is lenyomta a szuperprodukciót (Fotó: YouTube)

Ami még ennél is kellemetlenebb, hogy a B-akciófilmek királya, Jason Statham is képes volt megelőzni a hét törpével barátkozó mesehőst, ugyanis a hétvégén A melós című film hozta a legtöbb bevételt az USA-ban. Az akciósztár 15,2 millió dollárral nyitó filmje idén már másodjára bizonyítja: a moziközönséget igen is érdeklik a tisztességes akciófilmek. Statham előző filmje, A méhész januárban szerezte meg a toplista első helyét, és 160 millió dollárt gyűjtött, vagyis többet, mint egy 270 milliós Disney-szuperprodukció. A digitális Szundi, Szende, Kuka, Tudor, Vidor, Morgó és Hapci komoly gondot okozott a stúdiónak, állítólag több filmjük fejlesztését is leállítják, és nagyon remélik, hogy a nyári, élőszereplős Lilo és Stitch javít valamit a helyzeten.