Továbbra is töretlen népszerűséggel tarolja le a hazai mozikat a Hogyan tudnék élni nélküled? Orosz Dénes filmje 2024 decembere óta szüntelen csábítja be a magyar nézőket a filmszínházakba. A Demjén-nóták köré font alkotásnak egyre csak duzzadó rajongótábora van, akadnak olyan fanatikusok is, akik háromszor vagy négyszer is elmennek megnézni Ember Márk és Törőcsik Franciska szerelmes sztoriját. Az eget rengető imádatnak a múlt hétvégére meg is lett az eredménye: a Hogyan tudnék élni nélküled? lett a legnézettebb magyar film a rendszerváltás óta, ezzel megnyerve a Herendi Gábor alkotása, a Futni mentem ellen vívott párharcát. Cikkünkben pedig utánajártunk, mely további műveket tudta még maga mögé utasítani a tavaly megjelent musical ezen a történelmi listán.

Csúcsra ért a Törőcsik Franciska és Ember Márk főszereplésével megjelent Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm

(Fotó: GABOR KOTSCHY)

A legnézettebb magyar filmek listája, élén a Hogyan tudnék élni nélküled?-del:

Hogyan tudnék élni nélküled?

A Demjén Ferenc-slágereket felvonultató, rekorddöntő zenés vígjáték akkora rajongótáborral rendelkezik, hogy a moziban feltűnő, Marics Petit is a soraiban tudó Kuplung zenekarnak koncertet akarnak szervezni a fanatikusok.

Nézőszám: 741 ezer

Premier dátuma: 2024. 12. 12.

Rendezte: Orosz Dénes

2. Futni mentem

A Ženy v běhu, azaz Nők, ha futnák című cseh alkotás alapján készült remake, mely időközben a Netflix kínálatába is felkerült, egy darabig vezette a listát, azonban a Hogyan tudnék élni nélküled? mostanra leszorította az első helyről.

Nézőszám: 735 ezer

Premier dátuma: 2024. 11. 21.

Rendezte: Herendi Gábor

Ember Márk a Hogyan tudnék élni nélküled? mellett a Futni mentem-ben is szerepet vállalt

(Fotó: Instagram/Ember Márk)

3. A miniszter félrelép

A Koltai-Kern alkotópáros Andy Vajna által felügyelt komédiája közel 30 éven keresztül szerepelt ennek a listának az élén, most viszont két kortárs darab is megelőzte, így a dobogó harmadik fokára csúszott.

Nézőszám: 662 ezer

Premier dátuma: 1997. 12. 11.

Rendezte: Kern András és Koltai Róbert

4. Valami Amerika

A sztárparádét felvonultató vígjátékra több mint félmillióan voltak kíváncsiak megjelenésekor, azóta pedig igazi kultuszfilmmé vált a három testvért átverő szélhámos sztorija.