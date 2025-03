Hollywood legsötétebb titka: A legendás díva lányára kente maffiózó pasijának a megölését

Az álomgyár legbrutálisabb rejtélye 1958-ban történt és a mai napig nem tisztázott. Hollywood legsötétebb titka nem Marlon Brando kényszerabortusza, vagy a 100 színész életét követelő titkos atomkísérlet, hanem az 1995-ben elhunyt Lana Turner élettársának a meggyilkolása. A történet egy szívszorító anya-lánya eset, ami sokak szerint egy sokkoló fordulatot rejt.

Hollywood legsötétebb titka: Lana Turner gyilkos lenne? Fotó: Getty Images

Hollywood legsötétebb titka: Ki ölte meg Lana Turner maffiózó pasiját?

A sztár a negyvenes-ötvenes évek legnagyobb sztárjaként minden férfi álma volt. A Hollywoodi-i díva magánélete kissé zűrös volt, hiszen férjek és pasik jöttek-mentek az életében. 1957-ben jött össze Johnny Stompanato-val, aki a hírhedt maffiacsalád, a Crane-family tagja volt. Turner és az akkor 31 éves férfi szerelme szenvedélyes volt, aztán gyorsan katasztrófálisba fordult. 1 év múlva már arról írtak, hogy a férfi rendszeresen bántalmazza őt, sőt titkon állítólag orvosi kezelésre is szüksége volt a sztárnak, olyan sérülései lettek az alkoholista, agresszív férfi miatt. Ennek lánya, az 1958-ban még csak 14 éves Cheryl többször szemtanúja is volt.

A 14 éves Cheryl magára vállalta a gyilkosságot? Fotó: Getty Images

1958. április 4-én éjszaka a hírek szerint a férfi újra megtámadta Turnert, akit késsel is fenyegetett az agresszív férfi. A hírek szerint Cheryl félt, hogy az édesanyja belehal a bántalmazásba, így megfogta a kést és hason szúrta a férfit. Johnny Stompanato a helyszínen elvérzett, a kiérkező rendőrök már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Turner rettegett, hogy a lányát elvehetik tőle, nem beszélve a Crane-család bosszújáról. A tárgyalás 4 évig tartott, mire megállapították, Crane jogos önvédelemből gyilkolta meg az agresszív férfit. A történet ennyi lenne, Crane-t rettenetesen megviselte az eset, a díva pedig egyre kisebb szerepeket kapott negyven felett Hollywoodban, ám a férfiakat továbbra is falta.

Magát védte a bántalmazott sztár, de milyen áron? Fotó: Getty Images

Mi van azonban, ha az eset nem így történt? Akad egy merész teória, miszerint nem Crane, hanem maga a legendás Lana Turner elégelte meg a bántalmazást, és előre eltervelten gyilkolta meg a férfit? Állítólag a kést előkészítette, ugyanis a verések napi szintűvé váltak, azt azonban a díva is tudta, hogy ha kiderül, hogy készült a támadásra, börtönbe kerülhet és vége a karrierjének. A sztár várta az ittas Johnny-t és mielőtt nekieshetett volna megint, leszúrta a férfit. A lánya, Cheryl már a férfi vérző holttestére lépett be, ahol az anyja meggyőzte arról a lányát, hogy mondja azt, őt védte, így is tele volt sebesülésekkel a férfitól. A 14 éves lány végül magára vállalta a tettet, megmentve ezzel az édesanyját a börtöntől, ugyanis hiába bántalmazta a férfi rendszeresen Turnert, az eset előre megfontolt gyilkosság lett volna. A teória sose lett megerősítve, és a most 81 éves Cheryl sem volt hajlandó többet mesélni az esetről, továbbra is tarja, hogy ő szúrta le a férfit önvédelemből.