300: nagykorúvá érett Zack Snyder tesztoszteroneposza

A képregények hallatán rögtön ezernyi színben pompázó szuperhősökre gondolunk, holott a közkedvelt formátum előszeretettel dolgoz fel történelmi témákat is. A neves író és képzőművész, Frank Miller több munkája sem a megszokott képregényes tematikákat dolgozza fel, ezek közé tartozik például a Sin City – A bűn városa vagy a 300. Előbbiből Robert Rodriguez készített moziverziót, míg utóbbit Zack Snyder adaptálta éppen 18 évvel ezelőtt. A thermopülai csata történetét elmesélő mozi rendkívül hű maradt a Miller-féle alapanyaghoz, hangulata még meseszerű túlzásai ellenére is igen magával ragadó, egyes képkockái és a szövegkönyv szállóigéi pedig elmozdíthatatlanul épültek be a popkultúrába.

A 300 uralkodópárosa: Gerard Butler és Lena Headey (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / Warner Bros.)

A 300-nak több ember is köszönheti a karrierjét, hiszen Gerard Butlert és Zack Snydert kéz a kézben helyezte fel Hollywood térképére, valamint Michael Fassbender nevét is itt ismerhette meg a nagyérdemű. A mozi közel fél milliárd dollárt termelt a kasszáknál, készült belőle egy önálló paródiafilm (Spárta a köbön), továbbá folytatást is kapott 300: A birodalom hajnala címmel. A fiktív elemekkel telepakolt gigászi hőseposz megjelenése óta egy komplett generáció vált nagykorúvá, ennek apropóján pedig összeszedtünk róla 10 érdekességet.

10 dolog, amit nem tudtál a 300-ról

1. 300 helyett akciózás Angelina Jolie-val

A direktor, Zack Snyder eredetileg Brad Pittnek szánta Leónidasz király szerepét, miután látta színészt Akhilleusz szerepében, a Trója című történelmi drámában. Pitt azonban nem tudott igent mondani a felkérésre, mivel már elvállalta a Mr. és Mrs. Smith főszerepét.

2. A kockahasakat nem a szél hordta össze

Ahhoz, hogy fizikai fittségben is spártai királyhoz méltó legyen, Gerard Butler a forgatás előtt négy hónapon keresztül napi négy órát töltött a konditeremben. A kemény edzést viszont a katonákat alakító színészek sem kerülhették el. Egy Marc Twight nevű hegymászó tartott nekik nyolc héten keresztül erőnléti edzéseket, amelyek intenzitását a tréningen szintén résztvevő Butler úgy jellemzett, mint a legnehezebb dolog, amit éltében csinált.