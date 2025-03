Az egész világ erre a gyilkos kamaszra kíváncsi

Az év első igazi sleeper hitje lett a Netflix legújabb sorozata. A Kamaszok című négyrészes szériának a készítéséről szinte alig jöttek ki információk, a Stephen Graham nevével fémjelzett sorozat szó szerint a semmiből hódította meg a nézőket világszerte. A bemutatása utáni négy napban 24,2 millió néző nézte meg az angol drámát, amivel az első negyedév rekordere lett. Összehasonlításképpen a 320 millió dollárból készült Elektronikus állam című film csupán egymillió nézővel mozgatott meg többet a premier hetén, pedig olyan világsztárok főszereplésével készült, mint a Stranger Things minidívája, Millie Bobby Brown és a Jurassic Park fenegyereke, Chris Pratt.

A Kamaszok című sorozat rekordokat dönt a Netflixen Fotó: YouTube - Netflix Magyarország

Mi a titka a Kamaszok című sorozatnak?

Sokakban merült fel a kérdés, hogy sikerült egy minimál büdzséből készül minidrámának felvenni a versenyt a világ egyik legdrágább filmjével, maga mögé utasítani Kate Hudson kosárlabda-sorozatát vagy a kétszeres Oscar-díjas Robert De Niro politikai thrillerét, a Nulladik napot. A kritikusok által is elismert Kamaszok sokak szerint pont attól működik jól, hogy egy csendes, angol környezetben játszódik, ellenben a túlidealizált amerikai tinisorozatoktól. Ebben a közegben csap le a rendőrség a 13 éves Jamie-re, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolt egy lányt az iskolájából. Egy klasszikus "tényleg ő tette" típusú sorozat helyett a sorozat sokkal inkább működik lélektani drámaként: hogyan hat egy családra egy ilyen vád? El tudjuk képzelni az ártatlan arcú tinifiúnkról, hogy képes lenne ölni? Mit gondolnak ezek után rólunk, a családjáról az emberek?

Ilyen és ehhez hasonló, sokkoló kérdéseket tesz fel a Kamaszok, ami egy további bravúrt is végrehajt: ahogy a Szörnyek: A Lyle és Erik Menendez-sztori című, szintén gyilkossági szériában is, itt is készült egy egysnittes, vagyis egyben felvett epizód, ami mind vizuálisan, mind színészileg kiemelkedő egy 40-50 perces sorozat esetében.

A Kamaszok minden epizódja elérhető a Netflix kínálatában.