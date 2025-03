A Kamaszok fiatal főszereplőjére máris lecsapott Hollywood, hamarosan Margot Robbie-val fog forgatni

Owen Cooper lett a Netflix új üdvöskéje. A Kamaszok című minisorozat hamar meghódította a világot, ez a siker pedig a színészpalánta is kiváló alakításának is köszönhető, melyre már az amerikai filmfellegvárban is felfigyeltek.

Kevés széria tudott ilyen gyorsasággal a Netflix toplistájának élére kerülni, mint a Kamaszok. A négyrészes minisorozat olyan témákkal van megfűszerezve, mint az iskolai piszkálódás, a közösségi média toxikussága, illetve ezeknek a gyermekekre együttesen gyakorolt hatása. Bár egy fiatalkorú által elkövetett bűnügy köré épül a műsor, a kivesézett, igen fontos társadalmi kérdéseknek, valamint Stephen Graham (Blöff, Ez itt Anglia, Venom-filmek) és az „utcáról” beválogatott, mindössze 15 éves Owen Cooper játékának hála ez a drámai darab sokkal több lett egy egyszerű kriminél. Cooper tehetségére ráadásul már most felfigyeltek a tengerentúlon, és rögtön szerepet is kapott az Emily Brontë Üvöltő szelek című regényének legújabb feldolgozásában. A Netflix-sorozatok között a legnépszerűbbnek számít a Kamaszok, melynek a főszereplője a mindössze 15 éves Owen Cooper

(Fotó: PA/Adolescence, special, screening, –, London##, PA2025, SHOWBIZ, Adolescence) A Kamaszok után máris jöhet Hollywood A tévéfilmeket és sorozatokat nem beleszámolva, Brontë művének ez lesz a 15. mozgóképes adaptációja. A projekt direktori székében az Ígéretes fiatal nő és a Saltburn író-rendezője, Emerald Fennell foglal majd helyet, a Kamaszok ifjú titánja mellett pedig a nemrég édesanyává váló Margot Robbie, továbbá a jelenleg az Eufória 3. évadát forgató Jacob Elordi fognak még szerepelni a feldolgozásban. Owen Coopernek ez lesz az első filmszerepe, tekintve, hogy a Netflix sikerszériájába is teljesen kezdő, tapasztalat nélküli gyerekszínészként válogatták be az alkotók. Az angol tinisztár egyébként majd színésztársa, Elordi által alakított Heathcliff fiatalkori énjét fogja majd eljátszani, a film pedig 2026. február 13-án kerül majd a mozikba. Stephen Graham és Owen Cooper a Kamaszok egyik jelenetében

(Fotó: YouTube/Netflix) A produkció eredetileg a Kamaszokhoz hasonlóan szintén Netflixre került volna fel, azonban a produceri szerepkörben is tevékenykedő Margot Robbie inkább úgy döntött, nemet mond a streamingszolgáltató 150 millió dolláros ajánlatára, és a Warner Bors. közel feleakkora, mintegy 80 milliós befektetésére bólintott rá. A Wall Street farkasa és a Barbie ausztrál színésznője azzal indokolta döntését, hogy szerette volna, ha az alkotás mindenképp eljut a filmszínházakba.

