40 éves lett a Karib-tenger kalózainak sztárszínésznője – 7 alakítás, amit látnia kell Keira Knightley-tól

40. születésnapját ünnepli a brit sztárszínésznő. Keira Knightley már egészen fiatalon meghódította már nem csak a hazája, de Hollywood filmvásznait is. Focistalánytól kezdve, meghódított egy messzi messzi galaxist, legutóbb pedig a Netflixen verte szét a fél angol alvilágot igazi női John Wick módjára.

A 40 éves Keira Knightley ritkábban forgat már Fotó: Gilbert Flores / Penske Media via Getty Images

7 kedvenc alakításunk Keira Knightley szerepei közül

Star Wars I. – Baljós árnyak (1999)

Keira Knightley hatéves korában kezdte a karrierjét, és gyerekszínészként már számos brit tévéfilmben feltűnt, mire egy igazi szuperprodukció elhozta neki a mozis bemutatkozást is. A Star Wars I. – Baljós árnyak forgatásán azért még ott volt vele az anyukája is, aki össze is keverte a saját lányát Natalie Portmannel. Persze ez is volt a cél, hiszen az Amidala hercegnőt játszó Portman hasonmását kellett játszania, aki a film történetében is megtéveszti a látogatókat.

Már tinilányként hatalmas sikerekei voltak Fotó: GERARD BURKHARDT / AFP/Vertical

Csavard be, mint Beckham (2002)

Még az érettségire készült Keira Knightley, amikor a Csavard be, mint Beckham című filmet forgatta, ami hatalmas siker lett Nagy-Britanniában és világszerte. Az egyszerre sportfilm, romantikus komédia és barátságtörténet focizó lányainak nemcsak a kamaszkori problémákkal, de mindenféle egyéb társadalmi elvárással is meg kell küzdenie – de minden könnyebb, ha ott egy támogató barátnő.

Karib-tenger kalózai-filmek (2003-2017)

Igazi világsztárrá A Karib-tenger kalózai-széria tette Keira Knightley-t, pedig kis híján lemaradt a lehetőségről. A szereplőválogatásra igyekezve ugyanis közlekedési dugóba keveredett Londonban, és úgy kellett kikönyörögni, hogy az eredeti időpontja helyett a nap végén hallgassák meg. Mindössze 17 évesen játszotta el Elizabeth Swannt, és olyannyira nem bízott magában, hogy alig vitt magával csomagot a forgatásra, mert biztos volt benne, hogy gyorsan ki fogják rúgni.

Orlando Bloom mellett a Karib-tenger kalózaiban Fotó: Photo12 via AFP/Cinema

Igazából szerelem (2003)

Minden idők egyik leghíresebb romantikus komédiájának és karácsonyi filmjének mozaikos történetében Keira Knightley kapta a vágy tárgya szerepét, aki után reménytelenül epekedik a friss férjének legjobb barátja. Ez pedig egy olyan szerelmi vallomáshoz is elvezet, amit Andrew Lincoln saját kezűleg írt táblákkal oldott meg.