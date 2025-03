Újragyártott Hitler, Boba Fett, Robert Pattinson: ezek a legizgalmasabb filmek a klónozásról

Hosszú idők óta foglalkoztatja az embereket, hogy hogyan lehetne önmaguk, vagy akár halottak hiteles másolatait létrehozni. A klónozás az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb kérdése, ami a filmeseket is megihlette. A múlt héten bemutatott, amúgy zseniálisan vicces Mickey 17 kapcsán mi is utánajártunk ennek a kérdésnek. Az alábbi filmek szereplői megteszik ezt a dinókkal, Hitlerrel, katonákkal, munkásokkal, de saját magukkal is.

1978-ban készült a klónozásról az első igazi szuperprodukció

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/ITC Films

7 legjobb film a klónozásról

A brazíliai fiúk (1978)

Mielőtt a klónozás valóban létező, elérhető tudományos eljárássá vált volna, sok merész ötletet eredményezett a filmesek fejében. Például azt, hogy milyen lenne klónozni Hitlert? És ha már klónozzuk Hitlert, miért ne lenne ez a bizarr orvosi kísérletei révén is hírhedt, hamis személyazonossággal bujkáló Doktor Mengele titkos dél-amerikai terve? Ezt a kérdéskört járja végig két Oscar-díjas legenda: a náci vadász szerepében a híresen romantikus Laurence Olivier, míg a gyilkológép doktor szerepében Gregory Peck látható.

Jurassic Park (1993)

Steven Spielberg új életet adott a dinóknak

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Universal Pictures

Az 1990-es években egyre jobban foglalkoztatta a filmeseket a téma, hiszen ebben az évtizedben született meg Dolly, az első klónozott birka is. Steven Spielberg jó szokása szerint rátapintott a korszellemre is, amikor feltámasztotta a dinoszauruszokat egy kalandpark és egy filmtörténeti jelentőségű kalandfilm kedvéért, aminek a hetedik része idén érkezik a mozikba.

Star Wars II. rész - A klónok támadása (2002)

Az űropera klónháborúja gigászi lett

Fotó: Photo12 via AFP/Lucasfilm

A messzi-messzi galaxisban játszódó Star Wars filmekben is megjelentek a klónok, hiszen A klónok támadása mozifilmen kívül még ott van A klónok háborúja animációs tévésorozat, és annak moziverziója is. Mindegyik George Lucas azon ötletén alapszik, hogy a demokráciából fokozatosan diktatúrába forduló galaxis elkezdi uniformizálni az embereit, és még a legendás fejvadász Boba Fettről is kiderül, hogy klóntermék.

A sziget (2005)

Michael Bay filmje számos kérdést vetett fel a nézőkben és a tudósokban

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/ Parkes+MacDonald Image Nation

Milyen az élet klónként, ha nem tudod, hogy valakinek a klónja vagy? Milyen az élet klónként, ha az egész létezésed célja nem más, mint élő szervdonorként várakozni arra, hogy a szupergazdag eredetinek esetleg szüksége lesz rád? Milyen az élet klónként, ha csupa ugyanilyen sorstársad vesz körül? Ewan McGregor és Scarlett Johansson ezekkel a kérdésekkel szembesül ebben szuperlátványos akciófilmben, ahol a legnagyobb kérdés az: a klónok is szabad akartú emberek?