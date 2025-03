A kőszívű ember fiai (1965)

Az egykori márciusi ifjúból lett írófejedelem Jókai Mór azonos című regényéből, Várkonyi Zoltán rendezésében készült A kőszívű ember fiai ma is az egyik legjobb magyar történelmi film. A Baradlay testvérek története az 1960-as évek egyik szuperprodukciójaként készült, a magyar színjátszás krémjével (Sulyok Mária, Major Tamás, Bitskey Tibor, Tordy Géza, Mécs Károly, Básti Lajos, Páger Antal, Béres Ilona, Rajz János, Bessenyei Ferenc stb.), monumentális díszletekkel, látványos csata- és párbaj-jelenetekkel, kiváló rendezéssel és operatőri munkával (Hildebrand István).

Ráadásul némi történelmi áthallással: Várkonyi adaptációja ugyanis az 1956 utáni amnesztia évében készült, így nem csupán témája (az 1848-49-es szabadságharc), de a Baradlay testvérek sorsa is az 1956 utáni megtorlásokra emlékeztette a korabeli nézőket.

Szegénylegények (1965)

Ugyanilyen "áthallásos" alkotás lett a Jancsó Miklós által rendezett Szegénylegények is, amelynek szemlélete és formanyelve új korszakot nyitott a magyar filmtörténetben. Bár a film nem a szabadságharc idején, vagy közvetlenül utána, hanem már a kiegyezés idején játszódik, cselekménye történelmileg szorosan kötődik az 1848-as eseményekhez, valamint 1956-hoz is.

A cím azokra a betyárokra utal, akik az 1848-49-es szabadságharc idején Rózsa Sándor betyárcsapatában harcoltak – a film az ő "megregulázásukat" mutatja be, amelyben az egyik legaljasabb eszköz a fogvatartottak egymás ellen való kijátszása. Jancsó Miklós történelmi parabolája voltaképpen történelmi kortól függetlenül precízen modellezi a hatalom és az egyén összetett viszonyát, pontos látleletét nyújtva a szabadságot eltipró hatalmi rendszerek működésének.

80 huszár (1978)

A filmet operatőrként, forgatókönyvíróként és rendezőként is jegyző Sára Sándor alkotása (művészi erényeit figyelembe véve) a legjelentősebb film az 1848-49-es eseményekről. Noha nem a magyarországi csatamezőkön játszódik, de nagyon is valós történelmi eseményt, a (Petőfi Sándor által is megénekelt) Lenkey-század hazatérésének történetét eleveníti fel. A forradalom kitörésének hírére ugyanis a császári seregben Lengyelországban állomásozó magyar huszárok a parancsot megtagadva elindultak Magyarországra, hogy csatlakozzanak a szabadságharchoz (igaz, a filmben a huszárezred parancsnokát nem Lenkey Jánosnak, hanem Paál Farkasnak hívják).