Leonardo DiCaprio teljesen megőrült: elborult forradalmárként rohangál Amerikában

Terhes gépfegyveres nők, hajléktalan kinézetű szupersztár és egy rejtélyes kisbaba. Múlt héten ennyit láttunk Leonardo DiCaprio új filmjének, a One Battle After Another-nek a teaseréből. Most befutott a hosszú előzetes, ami még mindig elég kusza, azonban már több támpontot ad nekünk arra, mi is vár minket a mozikban. Egy biztos, a különleges hangulatú filmjeiről ismert Paul Thomas Anderson ismét kitett magáért, legyen szó a látványról, a szürreális elemekről vagy éppen a humorról.

Leonardo DiCaprio teljesen felismerhetetlen az új filmjében Fotó: YouTube - Warner Bros. UK & Ireland

Leonardo DiCaprio ámokfutása nagyon sok pénzbe kerül

Az imdb.com hivatalos leírása szerint 16 év után újra össze kell fogni egy volt forradalmár csapatnak, ugyanis egy veszélyes ellenségük tűnik fel újra, sőt a csapat egyik tagjának a kisbabáját is meg kell menteni. A trailer alapján lesz egy zaklatott, sőt kissé bolond DiCapriónk, háborús helyszínek, egy teljesen idióta mindenes az Oscar-díjas Benicio Del Toro tolmácsolásában, terhes gépfegyveres nő és sok furcsaság, ami nem meglepő egy Paul Thomas Anderson filmben. Ami viszont igen, hogy a film költségvetése az egekbe szállt, a Warner 140 millió dollárt költött a One Battle After Another-re, ami hatalmas kockázat, tekintve, hogy az inkább rétegfilmes Anderson még sose dolgozott ekkora filmen, tovább hogy a stúdió az amúgy zseniális Mickey 17 után újabb eredeti filmnek szavazott meg magas költségvetést, ám több premierjüket már arrébb tolták a sci-fi anyag bukása miatt.

Egy igazán vagány forradalmár 8 hónapos terhesen is az Fotó: YouTube - Warner Bros. UK & Ireland

Ha már a film méreteiről beszélünk: a hírek szerint újabb DiCaprio maratonra készülhetünk, ugyanis a műfaja szerint dráma, thriller és fekete komédia 170 perc lesz vagyis közel 3 órás. A szupersztár mellett a kétszeres Oscar-díjas Sean Penn, a már említett Benicio Del Toro, Regina Hall és Teyana Taylor lesz látható.

Dicaprio minden bizonnyal legmegosztóbb filmét szeptember 26-tól lehet látni a mozikban és az IMAX vásznakon világszerte.