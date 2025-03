Itt a felismerhetetlen Leonardo DiCaprio brutálisan drága bosszúfilmjének előzetese

Még mindig nagy titok övezi, miről is szól majd az 50 éves színész legújabb filmje, amihez egy 30 másodperces ízelítő is érkezett. A One Battle After Another főszerepében Leonardo DiCaprio felismerhetetlennek tűnik csapzott külsejével és barkós bajszával. A film története még titok, annyi biztos, hogy az egyedi hangulatú filmjeiről híres Paul Thomas Anderson DiCaprio leszerződtetésének hála, 115 millió dolláros költségvetést kapott a filmre. Az elhúzódó forgatás miatt a büdzsé azóta 140 millió dollár fölé ugrott, sőt a premiert is arrébb tolták, így sokakban felmerült a kérdés: DiCaprio élete első komoly bukása érkezik idén a mozikba?

Leonardo DiCaprio teljesen megváltozott a One Battle After Another főszerepéért (Fotó: YouTube)

Leonardo Dicaprio és a One Battle After Another

A színész manapság 2-3 évente vállal csak filmszerepet, ezért is figyeli a fél világ, ha DiCaprio feltűnik egy filmben. A One Battle After Another pontos történetét még homály fedi, de a hírek és a színészek külseje alapján egy része valamikor a hetvenes/nyolcvanas években játszódhat a történetnek, továbbá fontos eleme lesz a bosszú, a harcászat és egy kisbaba sorsa, akinek az anyukája a nyolcadik hónapban is előszeretettel lövöldözik gépfegyverrel, legalábbis a félperces előzetes tanúsága szerint.

Harcias amazonok is szereplnek a rejtélyes filmben (Fotó: YouTube)

Annyi biztos, hogy DiCaprio mellett Regina Hall, a kétszeres Oscar-díjas Sean Penn, Alana Haim, Teyana Taylor, Wood Harris és Benicio del Toro lesz látható a filmben. Eredetileg idén augusztus 8-án nyitott volna a film világszerte, amiért DiCaprio a szokásos 20 millió dolláros fizetését kapta. A megugró büdzsé és a pluszforgatás miatt azonban szeptember 26-án nyit a One Battle After Another, sőt IMAX-ben is bemutatják, vagyis nagyon látványos jelenetekre is számíthatunk. Vagy csupán parasztvakítás lenne az egész? Bármi is legyen az igazság, jövő héten érkezik a hosszú előzetes a filmhez, aminek a Variety szerint legalább 300 millió dollárt kell termelnie világszerte. Sok jel arra mutat, hogy az eddig minden filmjével bankot robbantó DiCapriónak fel kell készülnie élete első anyagi bukására. A film minősége, a potenciális díjak és a jó szájhagyomány persze még sokat segíthet a filmen.