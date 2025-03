Az új Lilo és Stitch úgy néz ki, ahogy az összes élőszereplős remake-nek kellene

Az élőszereplős remake-ek virágkorát éljük jelenleg. Szinte futószalagról potyognak le az újabbnál újabb projektek, és ugyan többnyire anyagilag sikeres mozikról van szó, nem mindig nyerik el a közönség vagy a kritikusok tetszését. Ennek legékesebb és egyben legfrissebb példája az 1937-es Hófehérke és a hét törpe Gal Gadot-val és Rachel Zeglerrel érkező, újragondolt verziója, melynek premierjét zárt ajtók mögött fogják tartani, annyira félnek a negatív fogadtatástól a Disney háza táján. Majd mire feleszmél a stúdió a borítékolható bukásból, a cuki, űrből pottyant „csillagkutya” sztoriját ismét elmesélő Lilo és Stitch élőszereplős remake-jére kezdi el kínálni a mozijegyeket.

A Lilo és Stitch lehet az első Disney-remake, amit nagy eséllyel imádni fognak a nézők (Fotó: YouTube)

Az eredeti, 2002-ben debütáló Lilo és Stitch – A csillagkutya, mely egy hatéves kislány és egy aranyos, kék színű idegen lény barátságáról szól, további tévéfilmeket, kazettára gyártott folytatásokat és sorozatokat is megélt, hiszen rendkívül kedveltté vált a gyermekek és a szülők körében is egyaránt. Nem véletlen, hogy ismét feldolgozzák a történetet egy mozifilm formájában, hús-vér szereplőkkel, melyhez korábban egy félperces előzetest is kaptunk, ezúttal pedig az első teljes trailerrel leptek meg minket.

A Lilo és Stitch nem követte el a Sonic hibáját

Az élőszereplős verziókkal ugyan nagy eséllyel rengeteg bevétel jár, de ezzel együtt nem kicsi kockázat is. Ugyanis a nosztalgiára vágyakozó mesekedvelő közeg tagjainak egyáltalán nem mindegy, hogyan jelenítik meg a vásznon, hús-vér formában a kedvenceiket. Erről a legtöbbet a Sonic készítői tudnának mesélni, akiknek néhány évvel ezelőtt komoly rajongói gyűlölethullámmal kellett szembeszállni, mikor prezentálták a villámgyors kék sündisznó első dizájnját. Azóta háromrészes franchise-zá vált az internet által eleinte meggyötört mozi, most pedig már a Shrek 5. készítőinek osztanak tanácsot arról, hogyan is kell újragondolni egy balul elsült, eredeti koncepciót. A Lilo és Stitch esetében nem lehet határtalan népharagról beszélni, hiszen a két évtizeddel ezelőtti mese szerelmesei teljesen elégedettek a látottakkal.