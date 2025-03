Margot Robbie váratlan döntést hozott: Menyasszonyi ruhában kapták lencsevégre a színésznőt

Jó ideje nem láthattuk már a vásznon Margot Robbie-t. A népszerű ausztrál színésznő az utóbbi években a Babylon című meg nem értetett műremekben, Wes Anderson Asteroid City-jében, továbbá a 2023-as esztendő kasszasikerében, a Barbie-ban tűnt fel. Színművészi szerepkörét azonban az utóbbi időben ideiglenesen háttérbe szorította, hogy szülői feladatokat lásson el. Ugyanis tavaly megszületett első közös gyermekük férjével, a híres producernek számító Tom Ackerley-vel, a szőke szépség egy kisfiúnak adott életet még 2024 októberében. Bár sokan arra számítottak, hogy ismét hosszabb időre el kell köszönni a Margot-moziktól, A Wall Street farkasa és az Öngyilkos osztag sztárja meglepte a rajongóit, és már öt hónappal a szülést követően váratlanul újra munkába állt. A napokban pedig igen érdekes fotók szivárogtak ki a forgatásáról, melyeken az újdonsült édesanya menyasszonyi ruhában járja a szettet.

Az új Margot Robbie-filmek megjelenése egy darabig szünetelt, a színésznő tavaly hozta világra első gyermekét (Fotó: TheImageDirect.com)

Újra a kamera előtt Margot Robbie

A 34 éves sztárszínész egy igazi klasszikus, Emily Brontë regényének, az Üvöltő szeleknek legújabb feldolgozása kedvéért öltött magára ismét hófehér fátylat. A mozi az Ígéretes fiatal nő, valamint a botrányosra sikerült Saltburn író-rendezője, Emerald Fennell kezei alatt készül. A produkcióban Margot Robbie mellett a jelenleg az Eufória 3. évadán is dolgozó Jacob Elordi, valamint a nézettségi rekordokat sorra döntő, Netflixes minisorozat, a Kamaszok fiatal sztárja, Owen Cooper is látható lesz. A jelenleg az Egyesült Királyságban forgatott adaptáció 2026. február 13-án kerül majd mozikba, a filmszínházakban történő bemutatása kifejezetten Robbie kérése volt, aki Catherine Eranshaw karakterének megformálása mellett producerkedik is a projektben.

Margot Robbie behind the scenes of Emerald Fennell’s “WUTHERING HEIGHTS” adaptation. pic.twitter.com/8q17Rweox9 — A Shot. (@ashotmagazine) March 23, 2025

Noha az Üvöltő szelekre majd csak jövő évben válthatunk jegyet a mozikasszáknál, viszont nem kell még majdnem egy évet várni arra, hogy Margot Robbie mosolyát csodálhassuk meg a vásznon. Idén szeptemberben is jelentkezni fog az Oscarra és Golden Globe-díjra is jelölt színésznő egy új filmmel, Colin Farrell-lel fog együtt szerepelni a dél-korai direktor, Kogonada A Big Bold Beautiful Journey című romantikus fantasyjében.